Небезпечні градуси: як захистити серце під час спеки





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Цього року Україна, як і багато інших країн, зіткнулася з аномальною спекою. При такому підвищенні температури саме люди, що мають захворювання серця і судин, - у зоні ризику.



Вплив спеки



При високій навколишній температурі організм намагається охолодити себе, перерозподіляючи більшу кількість крові від внутрішніх органів до шкіри. Це може сприяти збільшенню навантаження на серце.



Якщо у вас є серцево-судинні хвороби, ви старше 50 років і у вас є зайва вага, вам слід зробити спеціальні запобіжні заходи, щоб захистити своє серце, – наголосили кардіологи.



За їхніми словами, багато ліків, які приймають "сердечники", можуть посилювати вплив спеки на організм і сприяти погіршенню самопочуття. Вони підкреслили, що, попри це, прийом не можна переривати.



Як поводитися під час спеки



Слідкуйте за годинами. Краще не залишатися на вулиці, коли сонце найбільш активне – між полуднем і 3 годиною дня.

Одягайтеся відповідно. Одяг повинен бути легким, світлим, з "дихаючої" тканини (бавовни або сучасних матеріалів, які відштовхують піт). До цього потрібно додати капелюх і сонцезахисні окуляри. На відкриті ділянки шкіри потрібно нанести сонцезахисний крем з фактором не менше 15.

Пийте. Потрібно випивати по дві склянки води перед виходом на вулицю, під час цього або під час виконання вправ. Напоїв, що містять алкоголь або кофеїн потрібно уникати.

Робіть перерви. У тінистих місцях можна зупинитися на кілька хвилин, випити води, а потім продовжити свій шлях.

Дотримуйтесь вказівок лікаря.



Симптоми теплового виснаження:

головний біль;

сильна пітливість;

холодна і волога шкіра, озноб;

запаморочення, непритомність;

слабкий і швидкий пульс;

м'язові судоми;

прискорене дихання;

нудота блювота.

При їх появі потрібно знайти прохолодне місце, припинити рухатись і швидко охолодитися за допомогою прохолодного душу або напоїв. Теплове виснаження може потребувати медичної допомоги.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Американська кардіологічна асоціація опублікувала рекомендації, яких потрібно дотримуватися людям старше 50 років, що страждають від хвороб серця або зайвої ваги.Про це інформує 24 канал Цього року Україна, як і багато інших країн, зіткнулася з аномальною спекою. При такому підвищенні температури саме люди, що мають захворювання серця і судин, - у зоні ризику.При високій навколишній температурі організм намагається охолодити себе, перерозподіляючи більшу кількість крові від внутрішніх органів до шкіри. Це може сприяти збільшенню навантаження на серце.Якщо у вас є серцево-судинні хвороби, ви старше 50 років і у вас є зайва вага, вам слід зробити спеціальні запобіжні заходи, щоб захистити своє серце, – наголосили кардіологи.За їхніми словами, багато ліків, які приймають "сердечники", можуть посилювати вплив спеки на організм і сприяти погіршенню самопочуття. Вони підкреслили, що, попри це, прийом не можна переривати.Слідкуйте за годинами. Краще не залишатися на вулиці, коли сонце найбільш активне – між полуднем і 3 годиною дня.Одягайтеся відповідно. Одяг повинен бути легким, світлим, з "дихаючої" тканини (бавовни або сучасних матеріалів, які відштовхують піт). До цього потрібно додати капелюх і сонцезахисні окуляри. На відкриті ділянки шкіри потрібно нанести сонцезахисний крем з фактором не менше 15.Пийте. Потрібно випивати по дві склянки води перед виходом на вулицю, під час цього або під час виконання вправ. Напоїв, що містять алкоголь або кофеїн потрібно уникати.Робіть перерви. У тінистих місцях можна зупинитися на кілька хвилин, випити води, а потім продовжити свій шлях.Дотримуйтесь вказівок лікаря.головний біль;сильна пітливість;холодна і волога шкіра, озноб;запаморочення, непритомність;слабкий і швидкий пульс;м'язові судоми;прискорене дихання;нудота блювота.При їх появі потрібно знайти прохолодне місце, припинити рухатись і швидко охолодитися за допомогою прохолодного душу або напоїв. Теплове виснаження може потребувати медичної допомоги.

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