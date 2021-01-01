вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковельському районі лікар-гінеколог безкоштовно перевірятиме жінок на рак

У Ковельському районі лікар-гінеколог безкоштовно перевірятиме жінок на рак
У Ковельському районі 23 липня на базі Сереховичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини відбудеться виїзне обстеження жінок на рак шийки матки.

Про це повідомляє "Фонд боротьби з раком" у фейсбуці.

Прийом здійснюватиме лікар-ординатор відділення гінекології Луцької міської клінічної лікарні Яцик Ніна Михайлівна.

У фонді зауважують, що огляд є безкоштовним. Прийом проводитимуть з 10:00.

Телефон для довідок та запису: 0676764955 (Федір Олександрович).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рак, обстеження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин «замінував» будинок з власними батьками: яке покарання він отримав
Сьогодні, 18:04
Одну з автівок відкинуло на узбіччя: при в'їзді до Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 17:46
У Ковельському районі лікар-гінеколог безкоштовно перевірятиме жінок на рак
Сьогодні, 17:41
З Волині видворять іноземця, який відбув покарання за викрадення людини
Сьогодні, 17:37
Небезпечні градуси: як захистити серце під час спеки
Сьогодні, 17:20
Схожі новини
У Камінь-Каширському районі безкоштовно перевірятимуть жінок на рак У Камінь-Каширському районі безкоштовно перевірятимуть жінок на рак
13 липень, 10:26
У Лищі безкоштовно перевірятимуть на рак шкіри У Лищі безкоштовно перевірятимуть на рак шкіри
09 липень, 12:12
Єдині в Україні: як лікарі на Волині силами благодійників запобігають смерті від раку. РЕЗУЛЬТАТИ Єдині в Україні: як лікарі на Волині силами благодійників запобігають смерті від раку. РЕЗУЛЬТАТИ
06 липень, 16:31
Жителів Нововолинська безкоштовно перевірятимуть на рак шкіри Жителів Нововолинська безкоштовно перевірятимуть на рак шкіри
05 липень, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добірне м’ясо та нечувана гостинність: у Луцьку сьогодні – відкриття першого кафе-бару «Retro ШашликЯН». ФОТО
Сьогодні, 12:50
 1
На кордоні з Польщею затримали українців із фальшивими довідками про вакцинацію
Сьогодні, 18:34
 0
Подорожуй безпечно: де швидко і вигідно здати ПЛР*
Сьогодні, 18:15
 0
Волинянин «замінував» будинок з власними батьками: яке покарання він отримав
Сьогодні, 18:04
 0
Одну з автівок відкинуло на узбіччя: при в'їзді до Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 17:46
 0
Медіа
відео
1/8