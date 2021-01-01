У Ковельському районі лікар-гінеколог безкоштовно перевірятиме жінок на рак





Про це повідомляє "Фонд боротьби з раком" у фейсбуці.



Прийом здійснюватиме лікар-ординатор відділення гінекології Луцької міської клінічної лікарні Яцик Ніна Михайлівна.



У фонді зауважують, що огляд є безкоштовним. Прийом проводитимуть з 10:00.



Телефон для довідок та запису: 0676764955 (Федір Олександрович).

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