У Ковельському районі лікар-гінеколог безкоштовно перевірятиме жінок на рак
Сьогодні, 17:41
У Ковельському районі 23 липня на базі Сереховичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини відбудеться виїзне обстеження жінок на рак шийки матки.
Про це повідомляє "Фонд боротьби з раком" у фейсбуці.
Прийом здійснюватиме лікар-ординатор відділення гінекології Луцької міської клінічної лікарні Яцик Ніна Михайлівна.
У фонді зауважують, що огляд є безкоштовним. Прийом проводитимуть з 10:00.
Телефон для довідок та запису: 0676764955 (Федір Олександрович).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Фонд боротьби з раком" у фейсбуці.
Прийом здійснюватиме лікар-ординатор відділення гінекології Луцької міської клінічної лікарні Яцик Ніна Михайлівна.
У фонді зауважують, що огляд є безкоштовним. Прийом проводитимуть з 10:00.
Телефон для довідок та запису: 0676764955 (Федір Олександрович).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковельському районі лікар-гінеколог безкоштовно перевірятиме жінок на рак
Сьогодні, 17:41
Небезпечні градуси: як захистити серце під час спеки
Сьогодні, 17:20