У волинських лісах цілу ніч шукали чоловіка, який пішов по чорниці і зник
Сьогодні, 13:02
Працівники лісової охорони допомогли розшукати чоловіка, який заблукав у лісі.
Вчора, 16 липня, близько 8-ї вечора працівники поліції звернулися до лісової охорони з проханням долучитися до пошуків чоловіка, який заблукав у лісі. Про це інформує пресслужба обласного управління лісового та мисливського господарства.
Житель села Залізниця Камінь-Каширського р-ну поїхав з односельчанами збирати чорниці – в лісові масиви неподалік села Лобна (зона діяльності ДП «Любешівське ЛМГ»). І зник.
Оперативно долучилися працівники лісової охорони державних підприємств «Любешівське ЛМГ» та «СЛАП «Любешівагроліс». Довколишню територію відпрацьовували працівники поліції, прикордонного загону, кінологи, місцеві жителі – загалом до 30 осіб.
Пошуки тривали до 2 год. ночі. Та безрезультатно. Згодом продовжилися о 5-й ранку. Близько 9-ї чоловіка вдалося знайти. Він уже вдома і почувається добре.
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Вчора, 16 липня, близько 8-ї вечора працівники поліції звернулися до лісової охорони з проханням долучитися до пошуків чоловіка, який заблукав у лісі. Про це інформує пресслужба обласного управління лісового та мисливського господарства.
Житель села Залізниця Камінь-Каширського р-ну поїхав з односельчанами збирати чорниці – в лісові масиви неподалік села Лобна (зона діяльності ДП «Любешівське ЛМГ»). І зник.
Оперативно долучилися працівники лісової охорони державних підприємств «Любешівське ЛМГ» та «СЛАП «Любешівагроліс». Довколишню територію відпрацьовували працівники поліції, прикордонного загону, кінологи, місцеві жителі – загалом до 30 осіб.
Пошуки тривали до 2 год. ночі. Та безрезультатно. Згодом продовжилися о 5-й ранку. Близько 9-ї чоловіка вдалося знайти. Він уже вдома і почувається добре.
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