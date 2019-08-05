У волинських лісах цілу ніч шукали чоловіка, який пішов по чорниці і зник





Вчора, 16 липня, близько 8-ї вечора працівники поліції звернулися до лісової охорони з проханням долучитися до пошуків чоловіка, який заблукав у лісі. Про це



Житель села Залізниця Камінь-Каширського р-ну поїхав з односельчанами збирати чорниці – в лісові масиви неподалік села Лобна (зона діяльності ДП «Любешівське ЛМГ»). І зник.



Оперативно долучилися працівники лісової охорони державних підприємств «Любешівське ЛМГ» та «СЛАП «Любешівагроліс». Довколишню територію відпрацьовували працівники поліції, прикордонного загону, кінологи, місцеві жителі – загалом до 30 осіб.



Пошуки тривали до 2 год. ночі. Та безрезультатно. Згодом продовжилися о 5-й ранку. Близько 9-ї чоловіка вдалося знайти. Він уже вдома і почувається добре.



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