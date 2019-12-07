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В Україні з'явиться служба екстреної допомоги за номером 112

В Україні з'явиться служба екстреної допомоги за номером 112
В Україні впроваджують систему екстреної допомоги населенню за номером 112.

Про це йшлося під час засідання уряду, повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, - пише "Газета ua".

"Уряд на сьогоднішньому засіданні забезпечив функціонування міжвідомчої групи, яка буде керувати та слідкувати за впровадженням цієї системи", – інформує депутат.

Нове розпорядження передбачає:

- надання права голові міжвідомчої робочої групи отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для роботи групи;
- визначення органів, відповідальних за створення та впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;
- внесення змін до складу міжвідомчої робочої групи.

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Теги: Україна, 112
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