Вечір поезії: у Луцьку виступить Юрій Іздрик
Сьогодні, 20:42
30 липня у Луцьку відбудеться вечір поезії Іздрика.
⠀
Лучанам пропонують насолодитися душевними, пронизливими віршами про любов, пристрасть, ніжний тандем Жінки та Чоловіка, про життя та Бога.
"Творчість Юрка Іздрика нестандартна та пронизана спектром різних емоцій. І навіть якщо ви не знайомі з автором, час відкрити його для себе. Відчувайте!" - закликають організатори культурний центр Passage Interdit.
⠀
Захід відбудеться о 19:00 в інвент-холі Passage Interdit за адресою Луцьк, вул. Набережна 42.
Вартість квитка:
300 грн з особи при оплаті до 30.07, у день заходу – 350 грн. Також діє груповий квиток для 4 осіб за 1100 грн при оплаті до 30.07.
У вартість включено: відвідування події, welcome drink, спілкування з гостями та нові знайомства.
⠀
Придбання квитків за телефоном: 093 701 66 37.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
⠀
Лучанам пропонують насолодитися душевними, пронизливими віршами про любов, пристрасть, ніжний тандем Жінки та Чоловіка, про життя та Бога.
"Творчість Юрка Іздрика нестандартна та пронизана спектром різних емоцій. І навіть якщо ви не знайомі з автором, час відкрити його для себе. Відчувайте!" - закликають організатори культурний центр Passage Interdit.
⠀
Захід відбудеться о 19:00 в інвент-холі Passage Interdit за адресою Луцьк, вул. Набережна 42.
Вартість квитка:
300 грн з особи при оплаті до 30.07, у день заходу – 350 грн. Також діє груповий квиток для 4 осіб за 1100 грн при оплаті до 30.07.
У вартість включено: відвідування події, welcome drink, спілкування з гостями та нові знайомства.
⠀
Придбання квитків за телефоном: 093 701 66 37.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вечір поезії: у Луцьку виступить Юрій Іздрик
Сьогодні, 20:42
У Боратині влаштовують нічний кіноперегляд просто неба
Сьогодні, 20:12
Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 23 липня
Сьогодні, 20:00