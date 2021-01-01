Вечір поезії: у Луцьку виступить Юрій Іздрик

30 липня у Луцьку відбудеться вечір поезії Іздрика.Лучанам пропонують насолодитися душевними, пронизливими віршами про любов, пристрасть, ніжний тандем Жінки та Чоловіка, про життя та Бога."Творчість Юрка Іздрика нестандартна та пронизана спектром різних емоцій. І навіть якщо ви не знайомі з автором, час відкрити його для себе. Відчувайте!" - закликають організатори культурний центр Passage Interdit.Захід відбудеться о 19:00 в інвент-холі Passage Interdit за адресою Луцьк, вул. Набережна 42.Вартість квитка:300 грн з особи при оплаті до 30.07, у день заходу – 350 грн. Також діє груповий квиток для 4 осіб за 1100 грн при оплаті до 30.07.У вартість включено: відвідування події, welcome drink, спілкування з гостями та нові знайомства.Придбання квитків за телефоном: 093 701 66 37.