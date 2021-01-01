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Вечір поезії: у Луцьку виступить Юрій Іздрик

Вечір поезії: у Луцьку виступить Юрій Іздрик
30 липня у Луцьку відбудеться вечір поезії Іздрика.

Лучанам пропонують насолодитися душевними, пронизливими віршами про любов, пристрасть, ніжний тандем Жінки та Чоловіка, про життя та Бога.

"Творчість Юрка Іздрика нестандартна та пронизана спектром різних емоцій. І навіть якщо ви не знайомі з автором, час відкрити його для себе. Відчувайте!" - закликають організатори культурний центр Passage Interdit.

Захід відбудеться о 19:00 в інвент-холі Passage Interdit за адресою Луцьк, вул. Набережна 42.

Вартість квитка:

300 грн з особи при оплаті до 30.07, у день заходу – 350 грн. Також діє груповий квиток для 4 осіб за 1100 грн при оплаті до 30.07.

У вартість включено: відвідування події, welcome drink, спілкування з гостями та нові знайомства.

Придбання квитків за телефоном: 093 701 66 37.
Вечір поезії: у Луцьку виступить Юрій Іздрик

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