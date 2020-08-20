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У Боратині влаштовують нічний кіноперегляд просто неба

У Боратині влаштовують нічний кіноперегляд просто неба
У суботу, 24 липня, жителів та гостей громади запрошують завітати на нічний кіноперегляд просто неба у Боратині. Про це йдеться на сайті сільради.

Безкоштовний показ стрічки відбудеться о 21:30 у парку біля Боратинського спорткомплексу. Гостям пропонують американсько-український художній фільм режисерів Ахтема Сеїтаблаєва та Джона Вінна, екранізацію однойменної історичної повісті «Захар Беркут» Івана Франка.

З собою можна брати каремати, пледи. Додають, що смаколики можна буде придбати на місці, а от алкоголь приносити заборонено.
У Боратині влаштовують нічний кіноперегляд просто неба

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Теги: Боратин, кіно, просто неба, перегляд, фільм
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