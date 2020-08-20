У Боратині влаштовують нічний кіноперегляд просто неба





Безкоштовний показ стрічки відбудеться о 21:30 у парку біля Боратинського спорткомплексу. Гостям пропонують американсько-український художній фільм режисерів Ахтема Сеїтаблаєва та Джона Вінна, екранізацію однойменної історичної повісті «Захар Беркут» Івана Франка.



З собою можна брати каремати, пледи. Додають, що смаколики можна буде придбати на місці, а от алкоголь приносити заборонено.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 24 липня, жителів та гостей громади запрошують завітати на нічний кіноперегляд просто неба у Боратині. Про це йдеться на сайті сільради.Безкоштовний показ стрічки відбудеться о 21:30 у парку біля Боратинського спорткомплексу. Гостям пропонують американсько-український художній фільм режисерів Ахтема Сеїтаблаєва та Джона Вінна, екранізацію однойменної історичної повісті «Захар Беркут» Івана Франка.З собою можна брати каремати, пледи. Додають, що смаколики можна буде придбати на місці, а от алкоголь приносити заборонено.

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