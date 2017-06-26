У Ковелі ветеран війни відзначив 94-річчя
Сьогодні, 19:00
Ветеран війни з Ковеля Микола Волянюк відсвтякував своє 94-річчя. Про це інформують на сайті Ковельради.
Заступник міського голови Віктор Жигаревич та голова Ковельської міської ради ветеранів війни та праці Марія Батраченко відвідали та привітали з 94-им днем народження ковельчанина Миколу Волянюка.
Іменинник багато років свого життя віддав поліграфії, 22 з яких пропрацював лінотипістом у Ковельській друкарні. Був одним із тих, хто брав безпосередню участь у підготовці «міськрайонки» до випуску. Загалом трудового стажу у Миколи Юрійовича - 43 роки.
До того ж, вісімнадцятирічним юнаком він потрапив на війну з японцями. Пощастило невдовзі повернутися до мирного життя, але цей період залишився у спогадах чоловіка важким.
Підтримкою, опорою і втіхою для іменинника день у день уже 69 років є його дружина Олена Мефодіївна. Жінка розчулена і дуже рада бачити вдома людей, які прийшли привітати чоловіка. І не в подарунках діло – для подружжя важливо, щоб до них хтось приходив у гості.
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Заступник міського голови Віктор Жигаревич та голова Ковельської міської ради ветеранів війни та праці Марія Батраченко відвідали та привітали з 94-им днем народження ковельчанина Миколу Волянюка.
Іменинник багато років свого життя віддав поліграфії, 22 з яких пропрацював лінотипістом у Ковельській друкарні. Був одним із тих, хто брав безпосередню участь у підготовці «міськрайонки» до випуску. Загалом трудового стажу у Миколи Юрійовича - 43 роки.
До того ж, вісімнадцятирічним юнаком він потрапив на війну з японцями. Пощастило невдовзі повернутися до мирного життя, але цей період залишився у спогадах чоловіка важким.
Підтримкою, опорою і втіхою для іменинника день у день уже 69 років є його дружина Олена Мефодіївна. Жінка розчулена і дуже рада бачити вдома людей, які прийшли привітати чоловіка. І не в подарунках діло – для подружжя важливо, щоб до них хтось приходив у гості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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