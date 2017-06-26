вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі ветеран війни відзначив 94-річчя

У Ковелі ветеран війни відзначив 94-річчя
Ветеран війни з Ковеля Микола Волянюк відсвтякував своє 94-річчя. Про це інформують на сайті Ковельради.

Заступник міського голови Віктор Жигаревич та голова Ковельської міської ради ветеранів війни та праці Марія Батраченко відвідали та привітали з 94-им днем народження ковельчанина Миколу Волянюка.

Іменинник багато років свого життя віддав поліграфії, 22 з яких пропрацював лінотипістом у Ковельській друкарні. Був одним із тих, хто брав безпосередню участь у підготовці «міськрайонки» до випуску. Загалом трудового стажу у Миколи Юрійовича - 43 роки.

До того ж, вісімнадцятирічним юнаком він потрапив на війну з японцями. Пощастило невдовзі повернутися до мирного життя, але цей період залишився у спогадах чоловіка важким.

Підтримкою, опорою і втіхою для іменинника день у день уже 69 років є його дружина Олена Мефодіївна. Жінка розчулена і дуже рада бачити вдома людей, які прийшли привітати чоловіка. І не в подарунках діло – для подружжя важливо, щоб до них хтось приходив у гості.
У Ковелі ветеран війни відзначив 94-річчя
У Ковелі ветеран війни відзначив 94-річчя

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ковельчанин, Ковель, День народження, ветеран
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі ветеран війни відзначив 94-річчя
Сьогодні, 19:00
Відомо, коли тролейбуси №4 та №4-а відновлять курсування до Привокзального майдану
Сьогодні, 18:56
Прокурори вимагають повернути громаді на Волині пасовище, яке недобросовісний орендар розорав
Сьогодні, 18:45
Які країни відкрили кордони для українців і що треба для подорожі. СПИСОК
Сьогодні, 18:20
Відпочивальникам не рекомендують купатися на одеських пляжах
Сьогодні, 18:10
Схожі новини
Спорт, культура, благодійність: як фонд Степана Івахіва «Патріоти Волині» святкував п’ятиріччя. ФОТО Спорт, культура, благодійність: як фонд Степана Івахіва «Патріоти Волині» святкував п’ятиріччя. ФОТО
26 червень, 2017, 17:48
Фонд Степана Івахіва «Патріоти Волині» відсвяткує п’ятиріччя Фонд Степана Івахіва «Патріоти Волині» відсвяткує п’ятиріччя
23 червень, 2017, 17:45
У Ковелі посеред вулиці у чоловіка вилучили баночку з наркотиками У Ковелі посеред вулиці у чоловіка вилучили баночку з наркотиками
Сьогодні, 16:46
Побачив поліцейських і поїхав до лісу: у велосипедиста в Ковелі вилучили наркотики Побачив поліцейських і поїхав до лісу: у велосипедиста в Ковелі вилучили наркотики
Сьогодні, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі ветеран війни відзначив 94-річчя
Сьогодні, 19:00
 0
Відомо, коли тролейбуси №4 та №4-а відновлять курсування до Привокзального майдану
Сьогодні, 18:56
 0
Прокурори вимагають повернути громаді на Волині пасовище, яке недобросовісний орендар розорав
Сьогодні, 18:45
 0
Які країни відкрили кордони для українців і що треба для подорожі. СПИСОК
Сьогодні, 18:20
 0
Відпочивальникам не рекомендують купатися на одеських пляжах
Сьогодні, 18:10
 0
Медіа
відео
1/8