До осені в Україні можуть знову запровадити локдаун
Сьогодні, 23:34
Україна вже до осені 2021 року може знову опинитися в «червоній» зоні епіднебезпеки.
Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в ефірі каналу «1+1», - пише Zaxid.net.
Свій прогноз Кузін аргументує активним поширенням штаму коронавірусу «Дельта» і низькими темпами вакцинації українців.
Він наголосив, що в Україні вже виявили штам коронавірусу «Дельта», який поширився в понад сотні країн світу і «викликає великі і дуже швидкі спалахи на території держав».
«До "червоної" зони, я впевнений, точно повернемося. Це питання часу», – сказав Кузін.
Головний санлікар додав, що до кінця літа хотіли б здійснити 10 млн щеплень. Наразі, за його словами, в Україні розглядають питання здійснення вакцинації у аптеках, тощо.
В Україні перші випадки зараження штамом коронавірусу «Дельта» зафіксували ще у червні. Новий штам Covid-19 виявили у Києві у двох пацієнтів. Ще два випадки захворювання цим штамом 14 липня підтвердили у двох мешканців Закарпаття. Всі вони нещодавно повернулися із Росії.
Раніше у ВООЗ повідомили, що штам коронавірусу «Дельта», уперше виявлений в Індії, стає домінуючим у світі. Зараз найбільше інфікованих цим варіантом – у Росії, Великій Британії та Португалії.
За оцінками медиків, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, ніж штам «Альфа», який вперше виявили у Великій Британії. «Дельта» вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна лише завдяки вакцинації.
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Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в ефірі каналу «1+1», - пише Zaxid.net.
Свій прогноз Кузін аргументує активним поширенням штаму коронавірусу «Дельта» і низькими темпами вакцинації українців.
Він наголосив, що в Україні вже виявили штам коронавірусу «Дельта», який поширився в понад сотні країн світу і «викликає великі і дуже швидкі спалахи на території держав».
«До "червоної" зони, я впевнений, точно повернемося. Це питання часу», – сказав Кузін.
Головний санлікар додав, що до кінця літа хотіли б здійснити 10 млн щеплень. Наразі, за його словами, в Україні розглядають питання здійснення вакцинації у аптеках, тощо.
В Україні перші випадки зараження штамом коронавірусу «Дельта» зафіксували ще у червні. Новий штам Covid-19 виявили у Києві у двох пацієнтів. Ще два випадки захворювання цим штамом 14 липня підтвердили у двох мешканців Закарпаття. Всі вони нещодавно повернулися із Росії.
Раніше у ВООЗ повідомили, що штам коронавірусу «Дельта», уперше виявлений в Індії, стає домінуючим у світі. Зараз найбільше інфікованих цим варіантом – у Росії, Великій Британії та Португалії.
За оцінками медиків, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, ніж штам «Альфа», який вперше виявили у Великій Британії. «Дельта» вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна лише завдяки вакцинації.
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