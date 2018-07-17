З терикону колишньої волинської шахти вивозили породу. ВІДЕО





В управлінні муніципальної варти повідомили, що працівники здійснювали об‘їзд території громади, - пише



На території терикону колишньої копальні було виявлено факт відвантаження породного відвалу. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.



Правоохоронці перевіряють наявність документів та законність вивезення породи.



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Нагадаємо, 14-го липня патрульні в Нововолинську біля заправки ОККО зупинили вантажний автомобіль з породою, яка вивозилась із шахти №9.

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