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З терикону колишньої волинської шахти вивозили породу. ВІДЕО

З терикону колишньої волинської шахти вивозили породу. ВІДЕО
27-го липня на території терикону колишньої шахти №8 виявили автомобіль, на який вантажили породу.

В управлінні муніципальної варти повідомили, що працівники здійснювали об‘їзд території громади, - пише БУГ.

На території терикону колишньої копальні було виявлено факт відвантаження породного відвалу. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці перевіряють наявність документів та законність вивезення породи.



Нагадаємо, 14-го липня патрульні в Нововолинську біля заправки ОККО зупинили вантажний автомобіль з породою, яка вивозилась із шахти №9.

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Теги: Волинь, Луцьк, Нововолинськ
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