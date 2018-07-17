З терикону колишньої волинської шахти вивозили породу. ВІДЕО
27 липень, 23:34
27-го липня на території терикону колишньої шахти №8 виявили автомобіль, на який вантажили породу.
В управлінні муніципальної варти повідомили, що працівники здійснювали об‘їзд території громади, - пише БУГ.
На території терикону колишньої копальні було виявлено факт відвантаження породного відвалу. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Правоохоронці перевіряють наявність документів та законність вивезення породи.
Нагадаємо, 14-го липня патрульні в Нововолинську біля заправки ОККО зупинили вантажний автомобіль з породою, яка вивозилась із шахти №9.
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В управлінні муніципальної варти повідомили, що працівники здійснювали об‘їзд території громади, - пише БУГ.
На території терикону колишньої копальні було виявлено факт відвантаження породного відвалу. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Правоохоронці перевіряють наявність документів та законність вивезення породи.
Нагадаємо, 14-го липня патрульні в Нововолинську біля заправки ОККО зупинили вантажний автомобіль з породою, яка вивозилась із шахти №9.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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