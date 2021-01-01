У Луцьку з’явився новий магазин та сервісний центр техніки Apple – «Мій Ґаджет»*





Новий магазин «



Тепер у Луцьку можна придбати оригінальні iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple Watch, AirPods. Йдеться про новинки, вживані моделі та аксесуари до них. Покупці можуть самостійно оцінити якість, зручність, функціональність і дизайн техніки бренду, а також отримати поради експертів, які враховують всі індивідуальні бажання і переваги.



При виборі нової локації бренд орієнтувався насамперед на створення комфортних та вигідних умов для клієнтів. Магазин має власний сервісний центр «







Також всіх покупців техніки Apple чекають вигідні пропозиції і найкращі умови, доступні клієнтам мережі «Мій ґаджет»: магазин має послуги обміну старого ґаджету на новий, безвідсотковий кредит, кешбек за покупки, доставку та гарантію.



Магазин на проспекті Волі,4 став десятим для мережі в Україні, але далеко не останнім. Магазини мережі представлені в Нововолинську, Володимирі-Волинському, Червонограді, Вінниці, Могилів-Подільську. Із повним списком та іншою додатковою інформацією можна ознайомитися на



Магазин «Мій Гаджет», Луцьк, проспект Волі, 4. Тел.: 098 888 39 28

Гаряча лінія: 0 800 20 08 20, Instagram @mygadget.lutsk







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мережа техніки та аксесуарів Apple «Мій Ґаджет» повідомила про відкриття нового магазину у Луцьку. Торгова точка розташувалася у самому центрі міста.Новий магазин « Мій Ґаджет » з'явився за адресою проспект Волі, 4. Тут представлений найбільший асортимент нової та вживаної техніки Apple за найкращими цінами.Тепер у Луцьку можна придбати оригінальні iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple Watch, AirPods. Йдеться про новинки, вживані моделі та аксесуари до них. Покупці можуть самостійно оцінити якість, зручність, функціональність і дизайн техніки бренду, а також отримати поради експертів, які враховують всі індивідуальні бажання і переваги.При виборі нової локації бренд орієнтувався насамперед на створення комфортних та вигідних умов для клієнтів. Магазин має власний сервісний центр « Мій Сервіс », куди можна звернутися за консультацією та ремонтом будь-якого «яблучного» ґаджету. Кваліфіковані майстри швидко, якісно, за доступною ціною та з гарантією зроблять ремонт будь-якої складності техніки бренду.Також всіх покупців техніки Apple чекають вигідні пропозиції і найкращі умови, доступні клієнтам мережі «Мій ґаджет»: магазин має послуги обміну старого ґаджету на новий, безвідсотковий кредит, кешбек за покупки, доставку та гарантію.Магазин на проспекті Волі,4 став десятим для мережі в Україні, але далеко не останнім. Магазини мережі представлені в Нововолинську, Володимирі-Волинському, Червонограді, Вінниці, Могилів-Подільську. Із повним списком та іншою додатковою інформацією можна ознайомитися на сайті «Мій Ґаджет».Магазин «Мій Гаджет», Луцьк, проспект Волі, 4. Тел.: 098 888 39 28Гаряча лінія: 0 800 20 08 20, Instagram @mygadget.lutsk

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