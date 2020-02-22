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На Волині цьогоріч 28 подружніх пар урочисто відсвяткували річницю весілля

На Волині цьогоріч 28 подружніх пар урочисто відсвяткували річницю весілля
У першому півріччі 2021 року відділи державної реєстрації актів цивільного стану Волині провели 28 святкових церемоній вшанування ювілярів подружнього життя.

Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фейсбуці.

Найбільше урочистих обрядів ювілею весілля провів Нововолинський відділ ДРАЦС - 21, зазначає заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) у Волинській області Ольга Семенюк. Замовити послугу можна не тільки на ювілей одруження і незалежно від того, скільки років подружжя прожило у шлюбі – 1 рік, 18 чи 50 років.

Користуються попитом серед волинян і урочисті обряди народження, їх цього року провели 692. Найбільше - 179 - Нововолинський відділ ДРАЦС, Ківерцівський відділ - 119 та Рожищенський відділ ДРАЦС - 85.

"Кожен обряд має свій сценарій, а тому двері відділів ДРАЦС Волинської області завжди відчинені для здійснення зворушливих і урочистих церемоній", - повідомляють в управлінні Мін'юсту.

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Теги: весілля, річниця, урочиста церемонія
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