вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хто збудував Луцьк: архітектор Юрій Бородін. ВІДЕО

Хто збудував Луцьк: архітектор Юрій Бородін. ВІДЕО
Юрій Бородін в 50-х був головним архітектором Луцька, творив у популярному на той час стилі "сталінського ампіру" і спроектував один із найпомітніших будинків в місті. На той час це було приміщення обкому комуністичної партії, а зараз - головний корпус Волинського національного університету на проспекті Волі.

Більше про цього архітектора дізнавайтесь із відео, опублікованого на Youtube-каналі Будівельної команії “Інвестор”.



Хто збудував Луцьк? 7 великих архітекторів» – спільний проект Будівельної компанії «Інвестор», Луцької міської ради та Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Його мета – популяризувати архітекторів, за проектами яких збудували визначні історичні будівлі Луцька.

Переглянути інші відео визначних архітекторів, які будували в Луцьку:

Джакомо Бріано, за чим проектом збудували костел святих Петра і Павла - за цим посиланням,
Павло Гіжицький, який спроектував Свято-Троїцький кафедральний собор, що в центрі міста - за посиланням,
Сергій Тимошенко, який був співтворцем українського модерну, проте на Волині в своїх роботах практикував модернізм - за посиланням.
Казимир Школьницький - архітектор, якого можна назвати рекордсменом за кількістю спроектованих та збудованих у Луцьку будинків - за посиланням.
Францішек Кокеш активно проектував і будував у Луцьку житлові будинки та громадські споруди від початку 1920-х років. У своїх роботах схилявся до модернізму - за посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інвестор, квартира, Луцьк, будівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як вихованець «Волині» забив дебютний гол за французький клуб. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Хто збудував Луцьк: архітектор Юрій Бородін. ВІДЕО
Сьогодні, 08:00
Як вберегтися від «хвороби кондиціонерів»
Сьогодні, 07:26
Собаки вміють розпізнавати брехню
Сьогодні, 06:31
Мешканці бояться, що завалиться: у Луцьку перевірили старий будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
Схожі новини
Як вибрати планування квартири: поради від ріелтора Валерія Мусійчука. ВІДЕО Як вибрати планування квартири: поради від ріелтора Валерія Мусійчука. ВІДЕО
29 липень, 12:41
«На Волині – недостатньо нового житла», – Андрій Разумовський. ВІДЕО «На Волині – недостатньо нового житла», – Андрій Разумовський. ВІДЕО
28 липень, 18:33
Віртуальна екскурсія «Суперновою». ВІДЕО* Віртуальна екскурсія «Суперновою». ВІДЕО*
26 липень, 08:00
Хто збудував Луцьк: архітектор Казимир Школьницький. ВІДЕО* Хто збудував Луцьк: архітектор Казимир Школьницький. ВІДЕО*
02 липень, 19:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як вихованець «Волині» забив дебютний гол за французький клуб. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
Хто збудував Луцьк: архітектор Юрій Бородін. ВІДЕО
Сьогодні, 08:00
 0
Як вберегтися від «хвороби кондиціонерів»
Сьогодні, 07:26
 0
Собаки вміють розпізнавати брехню
Сьогодні, 06:31
 0
Мешканці бояться, що завалиться: у Луцьку перевірили старий будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
 0
Медіа
відео
1/8