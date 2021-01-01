Хто збудував Луцьк: архітектор Юрій Бородін. ВІДЕО

Юрій Бородін в 50-х був головним архітектором Луцька, творив у популярному на той час стилі "сталінського ампіру" і спроектував один із найпомітніших будинків в місті. На той час це було приміщення обкому комуністичної партії, а зараз - головний корпус Волинського національного університету на проспекті Волі.



Більше про цього архітектора дізнавайтесь із відео, опублікованого на Youtube-каналі Будівельної команії “Інвестор”.







Хто збудував Луцьк? 7 великих архітекторів» – спільний проект Будівельної компанії «Інвестор», Луцької міської ради та Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Його мета – популяризувати архітекторів, за проектами яких збудували визначні історичні будівлі Луцька.



Переглянути інші відео визначних архітекторів, які будували в Луцьку:



Джакомо Бріано, за чим проектом збудували костел святих Петра і Павла -

Павло Гіжицький, який спроектував Свято-Троїцький кафедральний собор, що в центрі міста - за посиланням,

Сергій Тимошенко, який був співтворцем українського модерну, проте на Волині в своїх роботах практикував модернізм -

Казимир Школьницький - архітектор, якого можна назвати рекордсменом за кількістю спроектованих та збудованих у Луцьку будинків - за посиланням.

Францішек Кокеш активно проектував і будував у Луцьку житлові будинки та громадські споруди від початку 1920-х років. У своїх роботах схилявся до модернізму -



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. в 50-х був головним архітектором Луцька, творив у популярному на той час стилі "сталінського ампіру" і спроектував один із найпомітніших будинків в місті. На той час це було приміщення обкому комуністичної партії, а зараз - головний корпус Волинського національного університету на проспекті Волі.Більше про цього архітектора дізнавайтесь із відео, опублікованого наХто збудував Луцьк? 7 великих архітекторів» – спільний проект Будівельної компанії «Інвестор», Луцької міської ради та Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Його мета – популяризувати архітекторів, за проектами яких збудували визначні історичні будівлі Луцька.Переглянути інші відео визначних архітекторів, які будували в Луцьку:за чим проектом збудували костел святих Петра і Павла - за цим посиланням, , який спроектував Свято-Троїцький кафедральний собор, що в центрі міста -, який був співтворцем українського модерну, проте на Волині в своїх роботах практикував модернізм - за посиланням. - архітектор, якого можна назвати рекордсменом за кількістю спроектованих та збудованих у Луцьку будинків -активно проектував і будував у Луцьку житлові будинки та громадські споруди від початку 1920-х років. У своїх роботах схилявся до модернізму - за посиланням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію