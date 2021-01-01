В Україну прибуло ще 1,5 млн доз вакцини CoronaVac





Всього з початку вакцинальної кампанії країна отримала близько 12 млн доз ковід-вакцини. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.



З отриманих Україною доз вакцини понад 4 млн були поставлені в рамках програми COVAX, понад 150 тисяч – в якості гуманітарної допомоги від країн ЄС.



"7 637 956 доз були закуплені за кошти державного бюджету", – уточнив міністр.



Скільки вакцин отримала Україна за тиждень:



- 52 800 доз вакцини AstraZeneca;

- 430 560 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

- 764 440 доз CoronaVac від Sinovac Biotech.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 липня в Україну прибуло ще 1,5 млн доз вакцини CoronaVac.Всього з початку вакцинальної кампанії країна отримала близько 12 млн доз ковід-вакцини. Про це повідомив міністр охорони здоров'яЗ отриманих Україною доз вакцини понад 4 млн були поставлені в рамках програми COVAX, понад 150 тисяч – в якості гуманітарної допомоги від країн ЄС."7 637 956 доз були закуплені за кошти державного бюджету", – уточнив міністр.Скільки вакцин отримала Україна за тиждень:- 52 800 доз вакцини AstraZeneca;- 430 560 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech.- 764 440 доз CoronaVac від Sinovac Biotech.

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