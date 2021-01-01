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В Україну прибуло ще 1,5 млн доз вакцини CoronaVac

В Україну прибуло ще 1,5 млн доз вакцини CoronaVac
31 липня в Україну прибуло ще 1,5 млн доз вакцини CoronaVac.

Всього з початку вакцинальної кампанії країна отримала близько 12 млн доз ковід-вакцини. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

З отриманих Україною доз вакцини понад 4 млн були поставлені в рамках програми COVAX, понад 150 тисяч – в якості гуманітарної допомоги від країн ЄС.

"7 637 956 доз були закуплені за кошти державного бюджету", – уточнив міністр.

Скільки вакцин отримала Україна за тиждень:

- 52 800 доз вакцини AstraZeneca;
- 430 560 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
- 764 440 доз CoronaVac від Sinovac Biotech.

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Теги: CoronaVac, вакцина
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