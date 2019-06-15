«Княжий»: розповіли, чим цьогоріч дивуватиме фестиваль у волинському місті. ВІДЕО

Alyona Alyona.



Про «родзинки» фестивалю у програмі «Ранок LIVE» 17 серпня на Дарія Поддубецька обличчя фестивалю Андрій Бурцан, який виконуватиме роль лицаря.



За словами організаторів, цьогоріч дійство трохи змінить формат.



«Якщо раніше він відбувався суто в одному парку, на одній території, цього року ми виходимо за її межі і переходимо трішки в центр міста, а саме у парк «Слов’янський», де буде відбуватися гутіркова частина, а також в історичну частину міста, де відбуватиметься пленер різьбярів», – розповіла Дарія Поддубецька.



Загалом, як зазначила вона, програма фестивалю уже повністю сформована.



«Будемо дивувати лицарськими боями, різними історичними дійствами, дуже цікавими спікерами на гутірках, різними ексклюзивними заходами», – поділилася організаторка.



Розпонеться фестиваль із театралізованої ходи з центру міста о першій годині 21 серпня.



Денна програма передбачена для дорослих та для дітей. Для дорослих відбуватимуться лицарські турніри, стародавні танці, виступи кобзарів, лірників, історичні оповідки.



«Окрему локацію відводимо для дітей. У них буде ціле дитяче князівство. Там буде кілька зон: майстер-класи, навчання, експерименти для юних хіміків, базові уроки англійської і польської, розумна математика», – каже прессекретарка.



Хедлайнером фестивалю стане співачка Alyona Alyona.



«Цього року ми заохочуємо виступати молоді гурти. Плюс якщо ми раніше були більше роковим фестивалем, зараз ми беремо одного з хедлайнерів Альону Альону, і це зовсім не рок, це реп. Тому що ми хочемо щоб музика на «Княжому» була для широкої аудиторії», – пояснила Дарія Поддубецька.



Вхід на фестиваль коштує 100 гривень. Квитки заздалегідь не продаються – їх можна буде придбати на вході, розповіли організатори.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 21-22 серпня відбуватиметься IV фестиваль «Княжий». Відвідувачам обіцяють можливість поринути в унікальну атмосферу, де середньовіччя переплітатиметься із сучасністю. Хедлайнером івенту стане реперкаПро «родзинки» фестивалю у програмі «Ранок LIVE» 17 серпня на 12 каналі розповіли прессекретарка заходуобличчя фестивалю, який виконуватиме роль лицаря.За словами організаторів, цьогоріч дійство трохи змінить формат.«Якщо раніше він відбувався суто в одному парку, на одній території, цього року ми виходимо за її межі і переходимо трішки в центр міста, а саме у парк «Слов’янський», де буде відбуватися гутіркова частина, а також в історичну частину міста, де відбуватиметься пленер різьбярів», – розповіла Дарія Поддубецька.Загалом, як зазначила вона, програма фестивалю уже повністю сформована.«Будемо дивувати лицарськими боями, різними історичними дійствами, дуже цікавими спікерами на гутірках, різними ексклюзивними заходами», – поділилася організаторка.Розпонеться фестиваль із театралізованої ходи з центру міста о першій годині 21 серпня.Денна програма передбачена для дорослих та для дітей. Для дорослих відбуватимуться лицарські турніри, стародавні танці, виступи кобзарів, лірників, історичні оповідки.«Окрему локацію відводимо для дітей. У них буде ціле дитяче князівство. Там буде кілька зон: майстер-класи, навчання, експерименти для юних хіміків, базові уроки англійської і польської, розумна математика», – каже прессекретарка.Хедлайнером фестивалю стане співачка Alyona Alyona.«Цього року ми заохочуємо виступати молоді гурти. Плюс якщо ми раніше були більше роковим фестивалем, зараз ми беремо одного з хедлайнерів Альону Альону, і це зовсім не рок, це реп. Тому що ми хочемо щоб музика на «Княжому» була для широкої аудиторії», – пояснила Дарія Поддубецька.Вхід на фестиваль коштує 100 гривень. Квитки заздалегідь не продаються – їх можна буде придбати на вході, розповіли організатори.

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