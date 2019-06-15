«Княжий»: розповіли, чим цьогоріч дивуватиме фестиваль у волинському місті. ВІДЕО
Сьогодні, 13:25
У Володимирі-Волинському 21-22 серпня відбуватиметься IV фестиваль «Княжий». Відвідувачам обіцяють можливість поринути в унікальну атмосферу, де середньовіччя переплітатиметься із сучасністю. Хедлайнером івенту стане реперка Alyona Alyona.
Про «родзинки» фестивалю у програмі «Ранок LIVE» 17 серпня на 12 каналі розповіли прессекретарка заходу Дарія Поддубецька обличчя фестивалю Андрій Бурцан, який виконуватиме роль лицаря.
За словами організаторів, цьогоріч дійство трохи змінить формат.
«Якщо раніше він відбувався суто в одному парку, на одній території, цього року ми виходимо за її межі і переходимо трішки в центр міста, а саме у парк «Слов’янський», де буде відбуватися гутіркова частина, а також в історичну частину міста, де відбуватиметься пленер різьбярів», – розповіла Дарія Поддубецька.
Загалом, як зазначила вона, програма фестивалю уже повністю сформована.
«Будемо дивувати лицарськими боями, різними історичними дійствами, дуже цікавими спікерами на гутірках, різними ексклюзивними заходами», – поділилася організаторка.
Розпонеться фестиваль із театралізованої ходи з центру міста о першій годині 21 серпня.
Денна програма передбачена для дорослих та для дітей. Для дорослих відбуватимуться лицарські турніри, стародавні танці, виступи кобзарів, лірників, історичні оповідки.
«Окрему локацію відводимо для дітей. У них буде ціле дитяче князівство. Там буде кілька зон: майстер-класи, навчання, експерименти для юних хіміків, базові уроки англійської і польської, розумна математика», – каже прессекретарка.
Хедлайнером фестивалю стане співачка Alyona Alyona.
«Цього року ми заохочуємо виступати молоді гурти. Плюс якщо ми раніше були більше роковим фестивалем, зараз ми беремо одного з хедлайнерів Альону Альону, і це зовсім не рок, це реп. Тому що ми хочемо щоб музика на «Княжому» була для широкої аудиторії», – пояснила Дарія Поддубецька.
Вхід на фестиваль коштує 100 гривень. Квитки заздалегідь не продаються – їх можна буде придбати на вході, розповіли організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про «родзинки» фестивалю у програмі «Ранок LIVE» 17 серпня на 12 каналі розповіли прессекретарка заходу Дарія Поддубецька обличчя фестивалю Андрій Бурцан, який виконуватиме роль лицаря.
За словами організаторів, цьогоріч дійство трохи змінить формат.
«Якщо раніше він відбувався суто в одному парку, на одній території, цього року ми виходимо за її межі і переходимо трішки в центр міста, а саме у парк «Слов’янський», де буде відбуватися гутіркова частина, а також в історичну частину міста, де відбуватиметься пленер різьбярів», – розповіла Дарія Поддубецька.
Загалом, як зазначила вона, програма фестивалю уже повністю сформована.
«Будемо дивувати лицарськими боями, різними історичними дійствами, дуже цікавими спікерами на гутірках, різними ексклюзивними заходами», – поділилася організаторка.
Розпонеться фестиваль із театралізованої ходи з центру міста о першій годині 21 серпня.
Денна програма передбачена для дорослих та для дітей. Для дорослих відбуватимуться лицарські турніри, стародавні танці, виступи кобзарів, лірників, історичні оповідки.
«Окрему локацію відводимо для дітей. У них буде ціле дитяче князівство. Там буде кілька зон: майстер-класи, навчання, експерименти для юних хіміків, базові уроки англійської і польської, розумна математика», – каже прессекретарка.
Хедлайнером фестивалю стане співачка Alyona Alyona.
«Цього року ми заохочуємо виступати молоді гурти. Плюс якщо ми раніше були більше роковим фестивалем, зараз ми беремо одного з хедлайнерів Альону Альону, і це зовсім не рок, це реп. Тому що ми хочемо щоб музика на «Княжому» була для широкої аудиторії», – пояснила Дарія Поддубецька.
Вхід на фестиваль коштує 100 гривень. Квитки заздалегідь не продаються – їх можна буде придбати на вході, розповіли організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Опублікували нові тарифи на електроенергію з 1 жовтня
Сьогодні, 13:46
Батько «бурштинового» прокурора, що на смерть збив жінку під Луцьком, – знову за кермом
Сьогодні, 13:35
«Княжий»: розповіли, чим цьогоріч дивуватиме фестиваль у волинському місті. ВІДЕО
Сьогодні, 13:25