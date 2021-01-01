Волинський лікар розповів, як підготуватися до колоноскопії. ВІДЕО
Сьогодні, 09:55
Підготовку до проведення колоноскопії – обстеження товстого кишківника – потрібно починати за добу до самої процедури. Її мета: якісно очистити кишківник.
Про це розповів завідувач відділення ендоскопії Волинської обласної клінічної лікарні Роман Гаврилюк у програмі «Телемедицина» на 12 каналі.
«Щоб якісний був огляд, щоб чистий був кишківник, ми практикуємо певні препарати. Раніше очищували кишківник клізмами. Зараз є такі препарати, які потрібно пити, і кишківник сам очищається, без клізми», – пояснив лікар.
За його словами, першу дозу препарату п’ють напередодні о 6-й годині ранку.
«Важливо цей розчин потрібно пити дрібними ковточками. Бо дехто випиває залпом, а потім вибльовує. Друга доза п’ється о 18-й годині. У проміжку їсти не можна, але можна пити будь-яку рідину. Що більше вип’є рідини, то якісніше підготується кишківник до обстеження. Виходить так, що людина має витратити добу на підготовку.
Бувають пацієнти, наприклад, з цукровим діабетом або такі, що на роботі і не можуть добу витратити, тоді трошки змінюємо підготовку. Першу дозу треба випити о 18-й вечора, після роботи, а другу дозу – вже у день обстеження о 6-й ранку. Але тоді вже робити обстеження краще після 13-ї години. Бо від останнього прийому препарату до проведення колоноскопії має пройти не менше 4 годин», – каже Роман Гаврилюк.
Також він радить пацієнтам за 3 дні до обстеження не їсти продуктів, які містять дрібні кісточки, зерна на зразок кунжуту.
«Бо інколи дрібні кісточки лишаються в кишківнику і можуть забивати канали в апараті», – додає лікар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів завідувач відділення ендоскопії Волинської обласної клінічної лікарні Роман Гаврилюк у програмі «Телемедицина» на 12 каналі.
«Щоб якісний був огляд, щоб чистий був кишківник, ми практикуємо певні препарати. Раніше очищували кишківник клізмами. Зараз є такі препарати, які потрібно пити, і кишківник сам очищається, без клізми», – пояснив лікар.
За його словами, першу дозу препарату п’ють напередодні о 6-й годині ранку.
«Важливо цей розчин потрібно пити дрібними ковточками. Бо дехто випиває залпом, а потім вибльовує. Друга доза п’ється о 18-й годині. У проміжку їсти не можна, але можна пити будь-яку рідину. Що більше вип’є рідини, то якісніше підготується кишківник до обстеження. Виходить так, що людина має витратити добу на підготовку.
Бувають пацієнти, наприклад, з цукровим діабетом або такі, що на роботі і не можуть добу витратити, тоді трошки змінюємо підготовку. Першу дозу треба випити о 18-й вечора, після роботи, а другу дозу – вже у день обстеження о 6-й ранку. Але тоді вже робити обстеження краще після 13-ї години. Бо від останнього прийому препарату до проведення колоноскопії має пройти не менше 4 годин», – каже Роман Гаврилюк.
Також він радить пацієнтам за 3 дні до обстеження не їсти продуктів, які містять дрібні кісточки, зерна на зразок кунжуту.
«Бо інколи дрібні кісточки лишаються в кишківнику і можуть забивати канали в апараті», – додає лікар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині перевірили якість повітря. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 10:04
Волинський лікар розповів, як підготуватися до колоноскопії. ВІДЕО
Сьогодні, 09:55
Понад пів сотні аграріїв з різних куточків України з'їхалися на День поля у село поблизу Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 09:41
Курс валют у Луцьку на 19 серпня
Сьогодні, 09:22