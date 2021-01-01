Волинський лікар розповів, як підготуватися до колоноскопії. ВІДЕО





Про це розповів завідувач відділення ендоскопії Волинської обласної клінічної лікарні Роман Гаврилюк у програмі «Телемедицина» на



«Щоб якісний був огляд, щоб чистий був кишківник, ми практикуємо певні препарати. Раніше очищували кишківник клізмами. Зараз є такі препарати, які потрібно пити, і кишківник сам очищається, без клізми», – пояснив лікар.



За його словами, першу дозу препарату п’ють напередодні о 6-й годині ранку.



«Важливо цей розчин потрібно пити дрібними ковточками. Бо дехто випиває залпом, а потім вибльовує. Друга доза п’ється о 18-й годині. У проміжку їсти не можна, але можна пити будь-яку рідину. Що більше вип’є рідини, то якісніше підготується кишківник до обстеження. Виходить так, що людина має витратити добу на підготовку.



Бувають пацієнти, наприклад, з цукровим діабетом або такі, що на роботі і не можуть добу витратити, тоді трошки змінюємо підготовку. Першу дозу треба випити о 18-й вечора, після роботи, а другу дозу – вже у день обстеження о 6-й ранку. Але тоді вже робити обстеження краще після 13-ї години. Бо від останнього прийому препарату до проведення колоноскопії має пройти не менше 4 годин», – каже Роман Гаврилюк.



Також він радить пацієнтам за 3 дні до обстеження не їсти продуктів, які містять дрібні кісточки, зерна на зразок кунжуту.



«Бо інколи дрібні кісточки лишаються в кишківнику і можуть забивати канали в апараті», – додає лікар.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підготовку до проведення колоноскопії – обстеження товстого кишківника – потрібно починати за добу до самої процедури. Її мета: якісно очистити кишківник.Про це розповів завідувач відділення ендоскопії Волинської обласної клінічної лікарніу програмі «Телемедицина» на 12 каналі «Щоб якісний був огляд, щоб чистий був кишківник, ми практикуємо певні препарати. Раніше очищували кишківник клізмами. Зараз є такі препарати, які потрібно пити, і кишківник сам очищається, без клізми», – пояснив лікар.За його словами, першу дозу препарату п’ють напередодні о 6-й годині ранку.«Важливо цей розчин потрібно пити дрібними ковточками. Бо дехто випиває залпом, а потім вибльовує. Друга доза п’ється о 18-й годині. У проміжку їсти не можна, але можна пити будь-яку рідину. Що більше вип’є рідини, то якісніше підготується кишківник до обстеження. Виходить так, що людина має витратити добу на підготовку.Бувають пацієнти, наприклад, з цукровим діабетом або такі, що на роботі і не можуть добу витратити, тоді трошки змінюємо підготовку. Першу дозу треба випити о 18-й вечора, після роботи, а другу дозу – вже у день обстеження о 6-й ранку. Але тоді вже робити обстеження краще після 13-ї години. Бо від останнього прийому препарату до проведення колоноскопії має пройти не менше 4 годин», – каже Роман Гаврилюк.Також він радить пацієнтам за 3 дні до обстеження не їсти продуктів, які містять дрібні кісточки, зерна на зразок кунжуту.«Бо інколи дрібні кісточки лишаються в кишківнику і можуть забивати канали в апараті», – додає лікар.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію