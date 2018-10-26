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Бив рушницею і зривав одяг: на волинянку, яка пасла корову, напав ексзасуджений

Бив рушницею і зривав одяг: на волинянку, яка пасла корову, напав ексзасуджений
На жительку села Галичани колишнього Горохівського району напав чоловік, який зривав з неї одяг, бив рушницею та погрожував вбивством.

Близько 12:00 години жінка пасла корову неподалік річки Гнила Липа, що неподалік села. Раптом з’явився невідомий, накинувся на неї й став жорстоко бити пневматичною рушницею, зривати з неї одяг і погрожувати вбивством та насильницьким домаганням, - пише "Волинь-нова".

Нападником виявився 36-річний житель с.Новосілки, який уже був раніше судимий за розбій.

На щастя, жінці вдалося врятуватия. Лікарі КП «Горохівська багатопрофільна лікарня» констатували в неї закриту черепно-мозкову травму, перелом кісток правої руки.

Працівники відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановили особу злочинця по гарячих слідах. Ним виявився 36-річний житель с.Новосілки, який уже був раніше судимий за розбій. Підозрюваного затримано за статтею 208 КПК України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Теги: напад, Галичани, злочин
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