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З'явилися діри: у місті на Волині підрядник за власні кошти відновить пошкоджене покриття на спортмайданчику

З'явилися діри: у місті на Волині підрядник за власні кошти відновить пошкоджене покриття на спортмайданчику
Цьогоріч баскетбольний майданчик біля Володимир-Волинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 відремонтували. Проте пройшло близько місяця і у поліуретановому покритті з’явилися діри.

Про це йдеться на сайті міської ради.

Представники міської влади Володимира-Волинського відреагували на факт пошкодження покриття після виявлення проблем та зустрілись з представниками фірми-підрядника. В результаті обговорення домовились, що підрядник усуне недоліки за власний кошт.

Цього тижня уже розпочали повний демонтаж покриття. На місце проведення робіт виїхали перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, начальник відділу освіти, молоді та спорту Вячеслав Петрук, адміністрація навчального закладу, на території якого знаходиться майданчик, працівники управління інфраструктури та фірми-підрядника “Волиньекобуд”.

Як розповів виконроб Сергій Карелін, їхня фірма виконує роботи на таких об’єктах на території всієї області вже не один рік, проте така ситуація трапилась вперше. Для них репутація надзвичайно важлива, тож вирішили власним коштом повністю замінити покриття на території майданчика, аби якість була на відповідному для них рівні.


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Теги: Володимир, спортмайданчик, покриття, ремонт
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