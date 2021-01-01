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Україна евакуювала з Афганістану понад пів тисячі людей

Україна евакуювала з Афганістану понад пів тисячі людей
Після загострення ситуації в Афганістані в середині серпня до України прибули шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 українців, членів їхніх сімей, іноземних журналістів, міжнародних правозахисників та людей, яким загрожувала небезпека.

Такі дані оприлюднило Міністерство закордонних справ на своїй сторінці у Facebook.

Як підкреслюють у відомстві, Україна увійшла до кола європейських держав, які провели найбільш успішні евакуаційні операції з Афганістану.

«Захист прав та інтересів громадян України за кордоном входить до шести топ-пріоритетів Стратегії зовнішньої політики. Україна своїх не кидає, і евакуація з Афганістану вкотре довела цей принцип конкретними діями», - сказав міністр закордонних справах Дмитро Кулеба.

Фото - ілюстративне

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Теги: Афганістан, евукуація, загострення, МЗС
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