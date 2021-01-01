В Рівному чоловік втопився в басейні приватної лазні
Сьогодні, 03:17
В Рівному 6 вересня на вулиці Курчатова втопився чоловік. Сталося це у басейні приватної лазні.
Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.
На момент прибуття бригади «швидкої», тіло спливло на поверхню води у басейні.
Невідомо скільки часу він там пролежав. Чоловік був в одязі. З собою документів не було (орієнтовний вік 50 років).
Медики дістали бездиханне тіло чоловіка. За попередньою інформацією, чоловік нібито не був відвідувачем лазні.
Його бачили в магазині, коли купував міцний напій. Невідомо як потрапив до басейну.
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Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.
На момент прибуття бригади «швидкої», тіло спливло на поверхню води у басейні.
Невідомо скільки часу він там пролежав. Чоловік був в одязі. З собою документів не було (орієнтовний вік 50 років).
Медики дістали бездиханне тіло чоловіка. За попередньою інформацією, чоловік нібито не був відвідувачем лазні.
Його бачили в магазині, коли купував міцний напій. Невідомо як потрапив до басейну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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