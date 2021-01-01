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В Рівному чоловік втопився в басейні приватної лазні

В Рівному чоловік втопився в басейні приватної лазні
В Рівному 6 вересня на вулиці Курчатова втопився чоловік. Сталося це у басейні приватної лазні.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

На момент прибуття бригади «швидкої», тіло спливло на поверхню води у басейні.

Невідомо скільки часу він там пролежав. Чоловік був в одязі. З собою документів не було (орієнтовний вік 50 років).

Медики дістали бездиханне тіло чоловіка. За попередньою інформацією, чоловік нібито не був відвідувачем лазні.

Його бачили в магазині, коли купував міцний напій. Невідомо як потрапив до басейну.


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Теги: втопився у басейні лазні
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