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З'явилося відео аварії за участю таксі та мотоцикліста у центрі Луцька

З'явилося відео аварії за участю таксі та мотоцикліста у центрі Луцька
У мережі з'явилося відео аварії, яка сталася у центрі Луцька за участю мотоцикліста та автомобіля служби таксі.

Відео опублікував Департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Нагадаємо, як повідомили очевидці Інформаційному агенству ВолиньPost, сьогодні, 7 вересня, в обідню пору водій таксі служби Opti на Lanos збив мотоцикліста. Постраждалого мотоцикліста госпіталізували до лікарні.

У пресслужбі муніципальної варти зазначили, внаслідок аварії - ускладнений рух автомобілів.

Як Інформаційному агентству Волинські Новини розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», що в аварії постраждав неповнолітній мотоцикліст. У 17-річного хлопця попередньо діагностували закриту-черепно мозкову травму та забій коліна. Постраждалого госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню. Хлопець перебуває в свідомості.


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Теги: Луцьк, аварія, мотоцикліст, ЦУМ, відео
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