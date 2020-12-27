З'явилося відео аварії за участю таксі та мотоцикліста у центрі Луцька





Відео опублікував Департамент муніципальної варти Луцької міської ради.



Нагадаємо, як повідомили очевидці Інформаційному агенству ВолиньPost, сьогодні, 7 вересня, в обідню пору водій таксі служби Opti на Lanos збив мотоцикліста. Постраждалого мотоцикліста госпіталізували до лікарні.



У пресслужбі муніципальної варти зазначили, внаслідок аварії - ускладнений рух автомобілів.



Як





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилося відео аварії, яка сталася у центрі Луцька за участю мотоцикліста та автомобіля служби таксі.Відео опублікував Департамент муніципальної варти Луцької міської ради.Нагадаємо, як повідомили очевидці, сьогодні, 7 вересня,Постраждалого мотоцикліста госпіталізували до лікарні.У пресслужбі муніципальної варти зазначили, внаслідок аварії - ускладнений рух автомобілів.Як Інформаційному агентству Волинські Новини розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», що в аварії постраждав неповнолітній мотоцикліст. У 17-річного хлопця попередньо діагностували закриту-черепно мозкову травму та забій коліна. Постраждалого госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню. Хлопець перебуває в свідомості.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію