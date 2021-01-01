У «Супернові» обмінюють квартири на більші. АКЦІЯ*
Сьогодні, 09:00
Для власників 1- та 2-кімнатних квартир у “великому” будинку ЖК “Супернова” діє акція. Забудовник пропонує обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири.
Про це інформують на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
Доплата буде здійснюватись за ціною від 20 700 грн/м2. Також можливі варіанти обміну житла з розтермінуванням на 22 місяці.
У “великому” будинку є три варіанти планувань 3-кімнатних квартир.
У п’яти під’їздах - площею 76,13 м2 із двома видами дизайну. Одна з переваг цих квартир - розташування вітальні по інший бік коридору від спалень. Завдяки цьому у будь-який час доби буде комфортно приймати гостей, дивитися телевізор, активно спілкуватися чи працювати, не заважаючи іншим членам родини відпочивати.
У шостому під’їзді 3-кімнатні квартири мають площу 82,05 м2. Особливістю цього помешкання є вікна, які виходять відразу в три різні боки. Така перевага означає потрійну можливість спостерігати легендарні краєвиди “Супернови”.
Збільшити кількість кімнат можна, докупивши від 7 до 35 м2.
У "великому" будинку ЖК “Супернова” уже готують котлован під фундамент останнього під'їзду. Загалом у житловому комплексі вже збудовано 5 будинків і заплановано будівництво іще двох.
Які саме роботи уже виконано, дивіться у черговому звіті із будівельного майданчика.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 46 93
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Про це інформують на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
Доплата буде здійснюватись за ціною від 20 700 грн/м2. Також можливі варіанти обміну житла з розтермінуванням на 22 місяці.
У “великому” будинку є три варіанти планувань 3-кімнатних квартир.
У п’яти під’їздах - площею 76,13 м2 із двома видами дизайну. Одна з переваг цих квартир - розташування вітальні по інший бік коридору від спалень. Завдяки цьому у будь-який час доби буде комфортно приймати гостей, дивитися телевізор, активно спілкуватися чи працювати, не заважаючи іншим членам родини відпочивати.
У шостому під’їзді 3-кімнатні квартири мають площу 82,05 м2. Особливістю цього помешкання є вікна, які виходять відразу в три різні боки. Така перевага означає потрійну можливість спостерігати легендарні краєвиди “Супернови”.
Збільшити кількість кімнат можна, докупивши від 7 до 35 м2.
У "великому" будинку ЖК “Супернова” уже готують котлован під фундамент останнього під'їзду. Загалом у житловому комплексі вже збудовано 5 будинків і заплановано будівництво іще двох.
Які саме роботи уже виконано, дивіться у черговому звіті із будівельного майданчика.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 46 93
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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