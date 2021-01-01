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У «Супернові» обмінюють квартири на більші. АКЦІЯ*

У «Супернові» обмінюють квартири на більші. АКЦІЯ*
Для власників 1- та 2-кімнатних квартир у “великому” будинку ЖК “Супернова” діє акція. Забудовник пропонує обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири.

Про це інформують на сайті Будівельної компанії "Інвестор".

Доплата буде здійснюватись за ціною від 20 700 грн/м2. Також можливі варіанти обміну житла з розтермінуванням на 22 місяці.

У “великому” будинку є три варіанти планувань 3-кімнатних квартир.

У п’яти під’їздах - площею 76,13 м2 із двома видами дизайну. Одна з переваг цих квартир - розташування вітальні по інший бік коридору від спалень. Завдяки цьому у будь-який час доби буде комфортно приймати гостей, дивитися телевізор, активно спілкуватися чи працювати, не заважаючи іншим членам родини відпочивати.

У шостому під’їзді 3-кімнатні квартири мають площу 82,05 м2. Особливістю цього помешкання є вікна, які виходять відразу в три різні боки. Така перевага означає потрійну можливість спостерігати легендарні краєвиди “Супернови”.
У «Супернові» обмінюють квартири на більші. АКЦІЯ*

Збільшити кількість кімнат можна, докупивши від 7 до 35 м2.

У "великому" будинку ЖК “Супернова” уже готують котлован під фундамент останнього під'їзду. Загалом у житловому комплексі вже збудовано 5 будинків і заплановано будівництво іще двох.

Які саме роботи уже виконано, дивіться у черговому звіті із будівельного майданчика.


За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:

+38 067 543 46 93

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

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Теги: Інвестор, квартира, Луцьк, будівництво, ціни
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