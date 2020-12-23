На Волині за добу ковід виявили в 10 учнів: де саме

У Волинській області за попередню добу зареєстрували 93 випадки коронавірусної інфекції, серед недужих – 12 дітей.Про це йшлося у четвер, 9 вересня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областізазначила, що захворіли 12 дітей віком від 10 місяців до 16 років, що складає 13 % від усіх захворілих. Серед недужих – 10 учнів. Йдеться про ліцей у Підгайцях, Піщанський ліцей, школу у селі Вербка, села Бобли, школу №21 у Луцьку, школу №2 у Володимирі-Волинському, Ковельський промислово-економічний технікум – по 1 випадку, Луцький педагогічний коледж та Волинський фаховий коледж харчових технологій – по 2 випадки.Усього від початку навчального року захворіли 23 учні та 14 працівників закладів освіти.