На Волині за добу ковід виявили в 10 учнів: де саме
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У Волинській області за попередню добу зареєстрували 93 випадки коронавірусної інфекції, серед недужих – 12 дітей.
Про це йшлося у четвер, 9 вересня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко зазначила, що захворіли 12 дітей віком від 10 місяців до 16 років, що складає 13 % від усіх захворілих. Серед недужих – 10 учнів. Йдеться про ліцей у Підгайцях, Піщанський ліцей, школу у селі Вербка, села Бобли, школу №21 у Луцьку, школу №2 у Володимирі-Волинському, Ковельський промислово-економічний технікум – по 1 випадку, Луцький педагогічний коледж та Волинський фаховий коледж харчових технологій – по 2 випадки.
Усього від початку навчального року захворіли 23 учні та 14 працівників закладів освіти.
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Про це йшлося у четвер, 9 вересня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко зазначила, що захворіли 12 дітей віком від 10 місяців до 16 років, що складає 13 % від усіх захворілих. Серед недужих – 10 учнів. Йдеться про ліцей у Підгайцях, Піщанський ліцей, школу у селі Вербка, села Бобли, школу №21 у Луцьку, школу №2 у Володимирі-Волинському, Ковельський промислово-економічний технікум – по 1 випадку, Луцький педагогічний коледж та Волинський фаховий коледж харчових технологій – по 2 випадки.
Усього від початку навчального року захворіли 23 учні та 14 працівників закладів освіти.
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