Із суботи, 11 вересня, перекриють рух частиною проспекту Соборності

Із 11 вересня у Луцьку перекриють рух частиною проспекту Соборності.Про це повідомляє департамент ЖКГ.У зв’язку з проведенням капітального ремонту проспекту Соборності з 7:00 11 вересня 2021 року й до завершення робіт зупинять рух транспорту проспектом Соборності (непарна сторона) на ділянці від перехрестя з проспектом Молоді до кільцевої розв’язки вулиць Єршова, Гордіюк та проспектів Відродження, Соборності.У цей період тролейбуси маршруту № 2 будуть курсувати через проспект Молоді з перервою 10-15 хв до графіка.Маршрут № 12 після з’їзду зі шляхопроводу, перед проспектом Соборності, буде рухатися на КРЗ через вулицею Конякіна, у зворотному напрямку за маршрутом.