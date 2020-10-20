Із суботи, 11 вересня, перекриють рух частиною проспекту Соборності
Сьогодні, 16:33
Із 11 вересня у Луцьку перекриють рух частиною проспекту Соборності.
Про це повідомляє департамент ЖКГ.
У зв’язку з проведенням капітального ремонту проспекту Соборності з 7:00 11 вересня 2021 року й до завершення робіт зупинять рух транспорту проспектом Соборності (непарна сторона) на ділянці від перехрестя з проспектом Молоді до кільцевої розв’язки вулиць Єршова, Гордіюк та проспектів Відродження, Соборності.
У цей період тролейбуси маршруту № 2 будуть курсувати через проспект Молоді з перервою 10-15 хв до графіка.
Маршрут № 12 після з’їзду зі шляхопроводу, перед проспектом Соборності, буде рухатися на КРЗ через вулицею Конякіна, у зворотному напрямку за маршрутом.
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Про це повідомляє департамент ЖКГ.
У зв’язку з проведенням капітального ремонту проспекту Соборності з 7:00 11 вересня 2021 року й до завершення робіт зупинять рух транспорту проспектом Соборності (непарна сторона) на ділянці від перехрестя з проспектом Молоді до кільцевої розв’язки вулиць Єршова, Гордіюк та проспектів Відродження, Соборності.
У цей період тролейбуси маршруту № 2 будуть курсувати через проспект Молоді з перервою 10-15 хв до графіка.
Маршрут № 12 після з’їзду зі шляхопроводу, перед проспектом Соборності, буде рухатися на КРЗ через вулицею Конякіна, у зворотному напрямку за маршрутом.
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