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Із суботи, 11 вересня, перекриють рух частиною проспекту Соборності

Із суботи, 11 вересня, перекриють рух частиною проспекту Соборності
Із 11 вересня у Луцьку перекриють рух частиною проспекту Соборності.

Про це повідомляє департамент ЖКГ.

У зв’язку з проведенням капітального ремонту проспекту Соборності з 7:00 11 вересня 2021 року й до завершення робіт зупинять рух транспорту проспектом Соборності (непарна сторона) на ділянці від перехрестя з проспектом Молоді до кільцевої розв’язки вулиць Єршова, Гордіюк та проспектів Відродження, Соборності.

У цей період тролейбуси маршруту № 2 будуть курсувати через проспект Молоді з перервою 10-15 хв до графіка.

Маршрут № 12 після з’їзду зі шляхопроводу, перед проспектом Соборності, буде рухатися на КРЗ через вулицею Конякіна, у зворотному напрямку за маршрутом.

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Теги: ремонт, перекриття, Соборності
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