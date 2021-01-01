Дані збирали на 5 континентах: у Луцьку презентували книгу спогадів про Лесю Українку. ВІДЕО

У Волинському краєзнавчому музеї літературознавиця Тамара Скрипка 9 вересня презентувала перший том книги "Спогади про Лесю Українку".Як розповіла відповідальна редакторка видання Суспільному, видання включає спогади родини, зокрема мемуари сестер Лесі Українки.Зі слів Тамари Скрипки, двотомне видання створене з мемуарів родини та оповідей сучасників письменниці, що відтворюють різні періоди життя Лесі Українки. Каже: спогади про письменницю збирала на п'яти континентах.Літературознавиця Тамара Скрипка розповіла: працює з родинним архівом Косачів, який зберігається у Сполучених Штатах, уже 25 років. Під час створення книги залучили принцип родинної ієрархії."До I-го тому увійшли спогади виключно родини Лесі Українки: такого видання не має жодна література. У II-му томі зібрані спогади оточення близького, є спогади людей, які усього раз зустрілися з Лесею, але також відділи їй спогадовий уклін, – розповіла відповідальна редакторка видання.До видання увійшли родинні фотографії, які упорядниця Тамара Скрипка зібрала на п’яти континентах у нащадків родини Косачів.Зі слів завідувачки музею Тетяна Данилюк-Терещук, у листопаді 1989 року в музеї Лесі Українки Волинського національного університету вперше в Україні презентували світлини з архіву родини Лесі Українки. Усього – 74 оригінальних фото середини 19-го – початку 20-го століть.Зі слів редактора двотомника Сергія Романова, у книзі є тексти, котрі не друкувалися майже століття."Вони були надруковані у 20-их роках минулого століття, але за радянських часів вони не друкувалися, тому що автори були або емігранти, або противники радянської влади. Ті речі, які друкувалися у радянські часи, вийшли без купюр, з рукописів або з першодруків", – говорить редактор.Двотомник "Спогади про Лесю Українку", який привезли нині до Луцька, презентували вперше в Україні. Потому видання покажуть у Києві та Сполучених Штатах Америки, – додав редактор Сергій Романов.