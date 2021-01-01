Дані збирали на 5 континентах: у Луцьку презентували книгу спогадів про Лесю Українку. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
У Волинському краєзнавчому музеї літературознавиця Тамара Скрипка 9 вересня презентувала перший том книги "Спогади про Лесю Українку".
Як розповіла відповідальна редакторка видання Суспільному, видання включає спогади родини, зокрема мемуари сестер Лесі Українки.
Зі слів Тамари Скрипки, двотомне видання створене з мемуарів родини та оповідей сучасників письменниці, що відтворюють різні періоди життя Лесі Українки. Каже: спогади про письменницю збирала на п'яти континентах.
Літературознавиця Тамара Скрипка розповіла: працює з родинним архівом Косачів, який зберігається у Сполучених Штатах, уже 25 років. Під час створення книги залучили принцип родинної ієрархії.
"До I-го тому увійшли спогади виключно родини Лесі Українки: такого видання не має жодна література. У II-му томі зібрані спогади оточення близького, є спогади людей, які усього раз зустрілися з Лесею, але також відділи їй спогадовий уклін, – розповіла відповідальна редакторка видання.
До видання увійшли родинні фотографії, які упорядниця Тамара Скрипка зібрала на п’яти континентах у нащадків родини Косачів.
Зі слів завідувачки музею Тетяна Данилюк-Терещук, у листопаді 1989 року в музеї Лесі Українки Волинського національного університету вперше в Україні презентували світлини з архіву родини Лесі Українки. Усього – 74 оригінальних фото середини 19-го – початку 20-го століть.
Зі слів редактора двотомника Сергія Романова, у книзі є тексти, котрі не друкувалися майже століття.
"Вони були надруковані у 20-их роках минулого століття, але за радянських часів вони не друкувалися, тому що автори були або емігранти, або противники радянської влади. Ті речі, які друкувалися у радянські часи, вийшли без купюр, з рукописів або з першодруків", – говорить редактор.
Двотомник "Спогади про Лесю Українку", який привезли нині до Луцька, презентували вперше в Україні. Потому видання покажуть у Києві та Сполучених Штатах Америки, – додав редактор Сергій Романов.
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Як розповіла відповідальна редакторка видання Суспільному, видання включає спогади родини, зокрема мемуари сестер Лесі Українки.
Зі слів Тамари Скрипки, двотомне видання створене з мемуарів родини та оповідей сучасників письменниці, що відтворюють різні періоди життя Лесі Українки. Каже: спогади про письменницю збирала на п'яти континентах.
Літературознавиця Тамара Скрипка розповіла: працює з родинним архівом Косачів, який зберігається у Сполучених Штатах, уже 25 років. Під час створення книги залучили принцип родинної ієрархії.
"До I-го тому увійшли спогади виключно родини Лесі Українки: такого видання не має жодна література. У II-му томі зібрані спогади оточення близького, є спогади людей, які усього раз зустрілися з Лесею, але також відділи їй спогадовий уклін, – розповіла відповідальна редакторка видання.
До видання увійшли родинні фотографії, які упорядниця Тамара Скрипка зібрала на п’яти континентах у нащадків родини Косачів.
Зі слів завідувачки музею Тетяна Данилюк-Терещук, у листопаді 1989 року в музеї Лесі Українки Волинського національного університету вперше в Україні презентували світлини з архіву родини Лесі Українки. Усього – 74 оригінальних фото середини 19-го – початку 20-го століть.
Зі слів редактора двотомника Сергія Романова, у книзі є тексти, котрі не друкувалися майже століття.
"Вони були надруковані у 20-их роках минулого століття, але за радянських часів вони не друкувалися, тому що автори були або емігранти, або противники радянської влади. Ті речі, які друкувалися у радянські часи, вийшли без купюр, з рукописів або з першодруків", – говорить редактор.
Двотомник "Спогади про Лесю Українку", який привезли нині до Луцька, презентували вперше в Україні. Потому видання покажуть у Києві та Сполучених Штатах Америки, – додав редактор Сергій Романов.
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