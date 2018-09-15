У Луцьку вчетверте вручили премію імені Івана Корсака. ВІДЕО





Хто отримав нагороду у 50 тисяч та чому книжку переможниці розкритикували на першій шпальті московської газети – дивіться у сюжеті

У стінах луцького Музею сучасного українського мистецтва зібралися ті, хто знав, любив та поважав видатного волинського письменника, журналіста Івана Корсака. Впродовж години тут говорили про його романи, силу духу і талант.



15 вересня письменнику виповнилося б 75. Цього дня в Луцьку організовують церемонію вручення літературної премії імені Івана Корсака. Його започаткувала родина письменника спільно із видавництвом «Ярославів Вал» чотири роки тому. Участь у конкурсі мають право брати лише твори, присвячені історії України, написані українською мовою та ті, що мають великий читацький розголос.



“Була створена фундація, журі, яке щороку визначає найкращий роман і сьогодні ми знову вручимо премію в розмірі 50 тисяч, вручимо медаль, грамоту. Усе це зроблено в пам’ять про Івана Корсака, а також аби стимулювати українських письменників створювати історичні романи”, – каже фундатор музею Віктор Корсак.



Цьогоріч лауреаткою літературної премії імені Івана Корсака стала казкарка, журналістка родом з Чернівецької області Зірка Мензатюк. Премію вона отримала за повість для підлітків «Як я руйнувала імперію». За словами лауреатки, вона дуже втішена, що саме ця її книга здобула престижну літературну премію.



“Цю книгу розкритикували, з грізною рецензією на неї накинулися московська якась газета на першій шпальті. Якщо наші супротивники зляться, то я собі дозволяю думати, що книжка, мабуть, таки потрібна”, – каже письменниця.



Повість Зірки Мензатюк стала чи не першою спробою поговорити з дітьми про тоталітаризм. У ній ідеться про життя людей в останні роки існування Радянського Союзу.



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У стінах луцького Музею сучасного українського мистецтва зібралися ті, хто знав, любив та поважав видатного волинського письменника, журналіста Івана Корсака. Впродовж години тут говорили про його романи, силу духу і талант.15 вересня письменнику виповнилося б 75. Цього дня в Луцьку організовують церемонію вручення літературної премії імені Івана Корсака. Його започаткувала родина письменника спільно із видавництвом «Ярославів Вал» чотири роки тому. Участь у конкурсі мають право брати лише твори, присвячені історії України, написані українською мовою та ті, що мають великий читацький розголос.“Була створена фундація, журі, яке щороку визначає найкращий роман і сьогодні ми знову вручимо премію в розмірі 50 тисяч, вручимо медаль, грамоту. Усе це зроблено в пам’ять про Івана Корсака, а також аби стимулювати українських письменників створювати історичні романи”, – каже фундатор музеюЦьогоріч лауреаткою літературної премії імені Івана Корсака стала казкарка, журналістка родом з Чернівецької області Зірка Мензатюк. Премію вона отримала за повість для підлітків «Як я руйнувала імперію». За словами лауреатки, вона дуже втішена, що саме ця її книга здобула престижну літературну премію.“Цю книгу розкритикували, з грізною рецензією на неї накинулися московська якась газета на першій шпальті. Якщо наші супротивники зляться, то я собі дозволяю думати, що книжка, мабуть, таки потрібна”, – каже письменниця.Повістьстала чи не першою спробою поговорити з дітьми про тоталітаризм. У ній ідеться про життя людей в останні роки існування Радянського Союзу.

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