Дев`ятеро людей – у реанімації: яка ситуація у ковідному шпиталі у Боголюбах
Сьогодні, 10:26
Зранку 24 листопада в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебувало 165 пацієнтів.
Про це на своїй сторінці повідомив журналіст Андрій Гнатюк.
За його словами, у реанімації перебуває 9 людей, важких хворих – 46. За минулу добу поступили 15 людей, виписали – 20-х. Хворі спожили майже 3,5 тонни кисню, залишалося майже 12 тонн кисню. Зараз кисневу станцію дозаправляють. Загалом із 1 вересня в коронавірусний госпіталь ВОКЛ поступили 927 хворих, з 1 листопада - 301 людина.
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Про це на своїй сторінці повідомив журналіст Андрій Гнатюк.
За його словами, у реанімації перебуває 9 людей, важких хворих – 46. За минулу добу поступили 15 людей, виписали – 20-х. Хворі спожили майже 3,5 тонни кисню, залишалося майже 12 тонн кисню. Зараз кисневу станцію дозаправляють. Загалом із 1 вересня в коронавірусний госпіталь ВОКЛ поступили 927 хворих, з 1 листопада - 301 людина.
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