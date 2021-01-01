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Дев`ятеро людей – у реанімації: яка ситуація у ковідному шпиталі у Боголюбах

Дев`ятеро людей – у реанімації: яка ситуація у ковідному шпиталі у Боголюбах
Зранку 24 листопада в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебувало 165 пацієнтів.

Про це на своїй сторінці повідомив журналіст Андрій Гнатюк.

За його словами, у реанімації перебуває 9 людей, важких хворих – 46. За минулу добу поступили 15 людей, виписали – 20-х. Хворі спожили майже 3,5 тонни кисню, залишалося майже 12 тонн кисню. Зараз кисневу станцію дозаправляють. Загалом із 1 вересня в коронавірусний госпіталь ВОКЛ поступили 927 хворих, з 1 листопада - 301 людина.

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Теги: Боголюби, ліжка, хворі, коронавірус
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