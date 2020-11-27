Депутат Луцькради Разумовський розповів, що у місті треба змінити першочергово. ВІДЕО

Депутат Луцькрадиназвав нинішній депутатський склад дружнім та прогресивним і розповів про завдання, які, на його думку, першочергово повинна виконати міська влада.Андрій Разумовський був обраний депутатом Луцькради вперше у 2010 році. Він розповів, що завжди мав активну життєву позицію, ніколи не сидів на місці, тому зараз як депутат почувається доволі комфортно, до того ж, йому подобається нинішній депутатський склад. Про це він розповів у програмі «Актуально» на 12 каналі.«Склад міської ради доволі таки молодий і прогресивний. Загалом ми якісь такі дружні. В нас спокійно проходять сесії, комісії, немає якихось конфліктних ситуацій. Є таке враження, що у нас – спільне бачення того, як ми будемо рухатись далі. У нашому місті відбувається дуже багато позитивних змін і я сподіваюся, що ця швидкість та якість змін збережеться. Так як роблять все сьогодні, не робили до цього часу дуже довго», - заявив він.Конкретно депутат виділив ремонт вулиць, площ, дворів:«Проспект Волі став зручнішим, і я надіюся, що лучани це теж помітять. Ще залишилося тротутари по боках зробити. Ремонт площі перед РАЦСом зроблений у дуже короткий термін. Там за 90-100 днів виконана вся робота від початку до кінця і найближчим часом міський голова увімкне ліхтарі, щоб було видно результат. Кращої поки я в Луцьку не зустрічав», - сказав Разумовський.Швидкі терміни реконструкції площі він пояснив тим, що кошти, які були виділені із соцеконому нардепом, повинні освоїти цього року.Також депутат заявив, що для повного комфорту варто було б розвивати спортивну інфраструктуру, щоб жителі міста більше займалися спортом. На його думку, доцільно було б облаштувати якийсь великий спортивний заклад: спортзал або арену.Розвиток туризму і популяризацію Старого міста теж він вважає одним із головних завдань, які поставлені перед нинішньою владою.«У нас замало туристів. Потенціал того, що маємо, - величезний і мені хочеться побачити там купу автобусів, людей. Для цього треба залучити експертів. Можна взяти до прикладу Львів. У них за 10 років у 10 разів зросла кількість туристів. Наш депутатський склад ради теж буде над цим працювати», - заявив Андрій Разумовський.