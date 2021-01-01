На Волині одну і ту ж земельну ділянку надали вдові атовця та посадовцю

У селі Сільце Луцького району одну й ту ж саму земельну ділянку Мар’янівська селищна рада та Горохівська міська рада надали різним людям.Про це розповів заступник керівника, керуючий справами Луцької райради, йдеться на сторінці райради.З його слів, 2 листопада 2021 року рішенням Мар’янівської селищної ради місцевій жительці, вдові учасника АТОнадано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки. Загальна площа земельної ділянки 6,3 гектара.Валентині Проценко із них надали дозвіл на 1,5 гектара для ведення особистого селянського господарства. Кадастровий номер ділянки – 0720888600:00:001:0063.Проте 8 листопада 2021 року рішенням Горохівської міської ради на цю ж саму земельну ділянку загальною площею 6,3 гектара надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки уже трьом людям - Анатолію Клембі, його дружиніта сину. І вже не для ведення господарства, а з метою подальшої передачі у власність по 2 гектари кожному.До слова,очолює ТОВ «Еталон», засновником якого є Горохівська міська рада, та є братом нинішнього депутата Горохівської міської ради Віталія Клемби.«Дуже дивна ситуація. Складається враження, що владці Горохова чинять свавілля. Самі собі надають ділянки. Сім’ю Клемби добре знають у Горохові і не помітити подібних рішень неможливо», - зауважив керуючий справами Луцької районної ради Андрій Лев.На думку голови Луцької районної ради, ця ситуація є наслідком незавершеного процесу створення громад.«Процес створення територіальних громад не доведений до кінця. Зміни у Конституцію не внесені. Де обіцяна префектура та нагляд за діяльністю голів громад та депутатського корпусу? Через те і маємо сьогодні наслідки із земельною ділянкою, як у селі Сільце, так і по всій Україні», - переконаний голова райради.До слова, Луцька районна рада готує звернення до правоохоронних органів та Волинської обласної ради з проханням розібратися із ситуацією, що склалася із земельною ділянкою в селі Сільце.