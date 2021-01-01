Волинянин купив для дочки фейковий COVID-сертифікат

49-річного волинянина викрили у підробленні міжнародного свідоцтва про вакцинацію від захворювання – COVID-19.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Під час досудового розслідування з’ясовано, що чоловік замовив та придбав фальшивий міжнародний сертифікат про вакцинацію від COVID-19 із занесенням інформації в електронну систему охорони здоров’я для своєї дочки.Вартість підробки становила 1,5 тисячі гривень.Слідчі оголосили волинянину про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч.3 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України. Досудове слідство у справі завершено. Обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження скеровано до суду. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.До слова, волинянину, який безпосередньо виготовляв фальшивий сертифікат, оголосили підозру по 18 епізодах за ч.3 ст. 358 та ч.1, ч.2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.Довідки підозрюваний продавав за ціною від 1,5 до 2 тисяч гривень.Досудове слідство триває та перевіряється інформація на причетність волинянина до скоєння інших фактів підробок.