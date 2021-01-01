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ЄС оновив «зелений список» країн: чи є в ньому Україна

ЄС оновив «зелений список» країн: чи є в ньому Україна
Рада Європейського союзу 2 грудня оновила список безпечних країн з огляду на епідситуацію з коронавірусом, чиї громадяни можуть вільно подорожувати до ЄС. У цьому переліку України немає.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС, пише ТСН.

Цього тижня до "червоного списку" додалися Йорданію та Намібію. Таким чином, у "зеленому" списку залишилося 17 країн.

Відповідно до ухваленого рішення, від 2 грудня 2021 року країни-члени мають поступово скасувати обмеження на поїздки на кордонах для громадян таких третіх країн:

-Аргентина
-Австралія
-Бахрейн
-Канада
-Чилі
-Колумбія
-Індонезія
-Кувейт
-Нова Зеландія
-Перу
-Катар
-Руанда
-Саудівська Аравія
-Південна Корея
-Об'єднані Арабські Емірати
-Уругвай
-Китай, за умови підтвердження взаємності

Список безпечних країн переглядається кожні два тижні і, залежно від епідситуації, оновлюється. Під час перегляду списку Рада ЄС орієнтується на кількість нових випадків коронавірусу на 100 тисяч жителів та темпи вакцинації.

Зауважимо, держава-член не повинна приймати рішення про скасування обмежень на поїздки для третіх країн, які не включені до переліку, до того, як це буде прийнято узгоджено.

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Теги: ЄС, коронавірус, подорожі
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