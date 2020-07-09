Що українці найчастіше шукали в Google
Сьогодні, 03:49
Google представив щорічний підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів.
Пошукова система Google з'ясувала, що цього року українців найбільше цікавили серіал "Гра в кальмара", іграшка поп-іт і сертифікат про вакцинацію. Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на пресслужбу компанії.
Найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року в Google Україна стало Євро-2020. На другому місці гучний серіал Гра в кальмара. До першої десятки запитів українців в Інтернеті також увійшли Холостяк-2021 і Google Клас.
Серед персон українці найчастіше шукали дані про боксера Олександра Усика, політика Олексія Навального і співачку МакSім. Також аудиторія України цікавилася принцем Філіпом, Володимиром Меньшовим і французьким актором Жан-Полем Бельмондо.
З фільмів публіка шукала Веном-2, Загін самогубців - 2, Лігу Справедливості Зака Снайдера і Дюну, а з мультфільмів Бебі бос – 2 і Душа.
Серед пошуків серіалів рейтинг очолила Гра в кальмара, тоді як у категорії Телешоу – реаліті-шоу Холостяк.
Купівлею року в Україні стала антистрес-іграшка поп-іт. Також було багато запитів про купівлю квитка на поїзд, iPhone 13, пропуск на транспорт у Києві, сертифікат про вакцинацію, біткоїн і вітамін D.
Найпопулярнішими питаннями серед українців були - що таке ABOBA, симпл-димпл і клабгаус, як помер Сквідвард, як змінити постачальника газу, як компактно скласти валізу, як отримати сертифікат про вакцинацію та 1000 гривень за вакцинацію, а також як зареєструватися в застосунку Дія і як оновити цю програму.
Повний перелік найпопулярніших запитів 2021 року в Україні
Найпопулярніші запити:
Євро-2020
Гра в кальмара
Холостяк-2021
Google Клас
Україна - Англія
Усик - Джошуа
Євробачення-2021
Україна - Швеція
Олімпіада-2021
Вступ-2021
Втрати:
Принц Філіп
Володимир Меньшов
Жан-Поль Бельмондо
Григорій Чапкіс
Антон Поляков
Олександр Шаляпін
Андрій М'ягков
Саїд Губденський
Петро Мамонов
Валерій Гаркалін
Серіал:
Гра в кальмара
Джинні й Джорджія
Жуки, 2-й сезон
Постукай у мої двері
Відпустка
Атака на Титанів
Важкі підлітки, 3-й сезон
Бріджертони
Поліцейський з Рубльовки
Папік, 2-й сезон
Купівля:
Поп-іт
Квиток на поїзд
iPhone 13
Симпл-димпл
Пропуск на транспорт у Києві
Санки
Сертифікат про вакцинацію
PlayStation 5
Біткоїн
Вітамін D
Питання: "Як?/У який спосіб?"
Як помер Сквідвард? / Как умер Сквидвард?
Як вийти заміж?
Як змінити постачальника газу?
Як зіграла Україна? / Как сыграла Украина?
Як отримати сертифікат про вакцинацію?
Як компактно зібрати валізу?
Як отримати 1000 грн за вакцинацію?
Як оновити Дію?
Як зареєструватися в Дія?
Як схуднути за тиждень? / Как похудеть за неделю?
Питання: "Що таке? Що це?"
ABOBA
Симпл-димпл
Формалін
Поп-іт
Локдаун
Мітинг
Клабгаус
Гра в кальмара
Райдужний поцілунок
Фриланс
Персона:
Олександр Усик
Олексій Навальний
МакSім
Сергій Стерненко
Адель Асанті
Алек Болдуїн
Жан Беленюк
Джо Байден
Злата Огнєвіч
Андрій Ярмоленко
Фільм:
Веном-2
Загін самогубців - 2
Круелла
Гнів людський
Червоне повідомлення
Ліга Справедливості Зака Снайдера
Після падіння
Бебі бос - 2
Дюна
Душа
ТВ-шоу:
Холостяк-2021
Євробачення-2021
Холостячка-2
Пацанки, 6-й сезон
Игра на ТНТ / Гра на ТНТ
Оскар-2021
Маска
Супербабуся
Звезды в Африке / Зірки в Африці
Танці з зірками
Нагадаємо, торік українців найбільше цікавили питання про пандемію коронавірусу.
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Пошукова система Google з'ясувала, що цього року українців найбільше цікавили серіал "Гра в кальмара", іграшка поп-іт і сертифікат про вакцинацію. Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на пресслужбу компанії.
Найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року в Google Україна стало Євро-2020. На другому місці гучний серіал Гра в кальмара. До першої десятки запитів українців в Інтернеті також увійшли Холостяк-2021 і Google Клас.
Серед персон українці найчастіше шукали дані про боксера Олександра Усика, політика Олексія Навального і співачку МакSім. Також аудиторія України цікавилася принцем Філіпом, Володимиром Меньшовим і французьким актором Жан-Полем Бельмондо.
З фільмів публіка шукала Веном-2, Загін самогубців - 2, Лігу Справедливості Зака Снайдера і Дюну, а з мультфільмів Бебі бос – 2 і Душа.
Серед пошуків серіалів рейтинг очолила Гра в кальмара, тоді як у категорії Телешоу – реаліті-шоу Холостяк.
Купівлею року в Україні стала антистрес-іграшка поп-іт. Також було багато запитів про купівлю квитка на поїзд, iPhone 13, пропуск на транспорт у Києві, сертифікат про вакцинацію, біткоїн і вітамін D.
Найпопулярнішими питаннями серед українців були - що таке ABOBA, симпл-димпл і клабгаус, як помер Сквідвард, як змінити постачальника газу, як компактно скласти валізу, як отримати сертифікат про вакцинацію та 1000 гривень за вакцинацію, а також як зареєструватися в застосунку Дія і як оновити цю програму.
Повний перелік найпопулярніших запитів 2021 року в Україні
Найпопулярніші запити:
Євро-2020
Гра в кальмара
Холостяк-2021
Google Клас
Україна - Англія
Усик - Джошуа
Євробачення-2021
Україна - Швеція
Олімпіада-2021
Вступ-2021
Втрати:
Принц Філіп
Володимир Меньшов
Жан-Поль Бельмондо
Григорій Чапкіс
Антон Поляков
Олександр Шаляпін
Андрій М'ягков
Саїд Губденський
Петро Мамонов
Валерій Гаркалін
Серіал:
Гра в кальмара
Джинні й Джорджія
Жуки, 2-й сезон
Постукай у мої двері
Відпустка
Атака на Титанів
Важкі підлітки, 3-й сезон
Бріджертони
Поліцейський з Рубльовки
Папік, 2-й сезон
Купівля:
Поп-іт
Квиток на поїзд
iPhone 13
Симпл-димпл
Пропуск на транспорт у Києві
Санки
Сертифікат про вакцинацію
PlayStation 5
Біткоїн
Вітамін D
Питання: "Як?/У який спосіб?"
Як помер Сквідвард? / Как умер Сквидвард?
Як вийти заміж?
Як змінити постачальника газу?
Як зіграла Україна? / Как сыграла Украина?
Як отримати сертифікат про вакцинацію?
Як компактно зібрати валізу?
Як отримати 1000 грн за вакцинацію?
Як оновити Дію?
Як зареєструватися в Дія?
Як схуднути за тиждень? / Как похудеть за неделю?
Питання: "Що таке? Що це?"
ABOBA
Симпл-димпл
Формалін
Поп-іт
Локдаун
Мітинг
Клабгаус
Гра в кальмара
Райдужний поцілунок
Фриланс
Персона:
Олександр Усик
Олексій Навальний
МакSім
Сергій Стерненко
Адель Асанті
Алек Болдуїн
Жан Беленюк
Джо Байден
Злата Огнєвіч
Андрій Ярмоленко
Фільм:
Веном-2
Загін самогубців - 2
Круелла
Гнів людський
Червоне повідомлення
Ліга Справедливості Зака Снайдера
Після падіння
Бебі бос - 2
Дюна
Душа
ТВ-шоу:
Холостяк-2021
Євробачення-2021
Холостячка-2
Пацанки, 6-й сезон
Игра на ТНТ / Гра на ТНТ
Оскар-2021
Маска
Супербабуся
Звезды в Африке / Зірки в Африці
Танці з зірками
Нагадаємо, торік українців найбільше цікавили питання про пандемію коронавірусу.
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