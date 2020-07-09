Що українці найчастіше шукали в Google





Пошукова система Google з'ясувала, що цього року українців найбільше цікавили серіал "Гра в кальмара", іграшка поп-іт і сертифікат про вакцинацію. Про це повідомляє



Найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року в Google Україна стало Євро-2020. На другому місці гучний серіал Гра в кальмара. До першої десятки запитів українців в Інтернеті також увійшли Холостяк-2021 і Google Клас.



Серед персон українці найчастіше шукали дані про боксера Олександра Усика, політика Олексія Навального і співачку МакSім. Також аудиторія України цікавилася принцем Філіпом, Володимиром Меньшовим і французьким актором Жан-Полем Бельмондо.



З фільмів публіка шукала Веном-2, Загін самогубців - 2, Лігу Справедливості Зака ​​Снайдера і Дюну, а з мультфільмів Бебі бос – 2 і Душа.



Серед пошуків серіалів рейтинг очолила Гра в кальмара, тоді як у категорії Телешоу – реаліті-шоу Холостяк.



Купівлею року в Україні стала антистрес-іграшка поп-іт. Також було багато запитів про купівлю квитка на поїзд, iPhone 13, пропуск на транспорт у Києві, сертифікат про вакцинацію, біткоїн і вітамін D.



Найпопулярнішими питаннями серед українців були - що таке ABOBA, симпл-димпл і клабгаус, як помер Сквідвард, як змінити постачальника газу, як компактно скласти валізу, як отримати сертифікат про вакцинацію та 1000 гривень за вакцинацію, а також як зареєструватися в застосунку Дія і як оновити цю програму.





Повний перелік найпопулярніших запитів 2021 року в Україні



Найпопулярніші запити:

Євро-2020

Гра в кальмара

Холостяк-2021

Google Клас

Україна - Англія

Усик - Джошуа

Євробачення-2021

Україна - Швеція

Олімпіада-2021

Вступ-2021





Втрати:

Принц Філіп

Володимир Меньшов

Жан-Поль Бельмондо

Григорій Чапкіс

Антон Поляков

Олександр Шаляпін

Андрій М'ягков

Саїд Губденський

Петро Мамонов

Валерій Гаркалін





Серіал:

Гра в кальмара

Джинні й Джорджія

Жуки, 2-й сезон

Постукай у мої двері

Відпустка

Атака на Титанів

Важкі підлітки, 3-й сезон

Бріджертони

Поліцейський з Рубльовки

Папік, 2-й сезон





Купівля:

Поп-іт

Квиток на поїзд

iPhone 13

Симпл-димпл

Пропуск на транспорт у Києві

Санки

Сертифікат про вакцинацію

PlayStation 5

Біткоїн

Вітамін D





Питання: "Як?/У який спосіб?"

Як помер Сквідвард? / Как умер Сквидвард?

Як вийти заміж?

Як змінити постачальника газу?

Як зіграла Україна? / Как сыграла Украина?

Як отримати сертифікат про вакцинацію?

Як компактно зібрати валізу?

Як отримати 1000 грн за вакцинацію?

Як оновити Дію?

Як зареєструватися в Дія?

Як схуднути за тиждень? / Как похудеть за неделю?





Питання: "Що таке? Що це?"

ABOBA

Симпл-димпл

Формалін

Поп-іт

Локдаун

Мітинг

Клабгаус

Гра в кальмара

Райдужний поцілунок

Фриланс





Персона:

Олександр Усик

Олексій Навальний

МакSім

Сергій Стерненко

Адель Асанті

Алек Болдуїн

Жан Беленюк

Джо Байден

Злата Огнєвіч

Андрій Ярмоленко





Фільм:

Веном-2

Загін самогубців - 2

Круелла

Гнів людський

Червоне повідомлення

Ліга Справедливості Зака ​​Снайдера

Після падіння

Бебі бос - 2

Дюна

Душа





ТВ-шоу:

Холостяк-2021

Євробачення-2021

Холостячка-2

Пацанки, 6-й сезон

Игра на ТНТ / Гра на ТНТ

Оскар-2021

Маска

Супербабуся

Звезды в Африке / Зірки в Африці

Танці з зірками



Нагадаємо, торік українців найбільше цікавили питання про пандемію коронавірусу.

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