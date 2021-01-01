9 грудня на Волині: гортаючи календар

День народження 9 грудня святкує майстриня з Луцька, яка вишиває ікони Юлія Токарська (на фото).Також у цей день особисте свято у волонтеркита депутатат обласної радиУ четвер, 9 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Аліпій, Георгій, Афанасій, Інокентій, Федот, Стіліан, Юліан, а також Яків.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.На Волині цього дня народилася одна з засновниць Київського братства, монастиря і школи при ньому Галшка Гулевичівна (1577-1642 роки).У світі цього дня святкують Міжнародний день боротьби з корупцією.