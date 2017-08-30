Американка випадково увімкнула пряму трансляцію під час сексу: серед глядачів був її батько





Жінка заявила, що цей жахливий інцидент, який трапився минулого року, змусив її проплакати цілий тиждень, хоча всі переконували, що нічого страшного не сталося. Про це користувачка соціальної мережі TikTok розповіла в своєму блозі, проте згодом видалила відео, повідомляє Daily Star (щоб под



Рік тому, коли подружжя гостювало в містечку Паунд, чоловік вирішив позагравати до обраниці, щоб ініціювати секс. Бажання коханого застало американку під час спілкування в Facebook.



Все відбулося так швидко, що жінка не встигла заблокувати телефон. Ба більше, вона випадково почала пряму трансляцію.



Поспілкуватися зі знайомою зайшли аж 46 людей, включаючи її тата, який вийшов одразу після того, як зрозумів, що відбувається. Друг постраждалої намагався весь час телефонувати їй, щоб перервати ефір, тому запис вийшов не чіткий.



Жінка стверджує, що записувався тільки звук, адже телефон лежав екраном донизу.



Після неприємного інциденту вона тиждень не могла прийти до тями, хоч всі навколо і вважали випадковість смішним непорозумінням. Навіть її тато пожартував про це всього раз.



Підписники американки написали, що вона втілила в життя їхній найгірший страх, а дехто навіть зарікся в майбутньому залишати засоби зв'язку в іншій кімнаті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Американка випадково вийшла в прямий ефір Facebook, коли вони з чоловіком займалися сексом. В цей час на сторінку зайшло 46 людей, включаючи її батька.Жінка заявила, що цей жахливий інцидент, який трапився минулого року, змусив її проплакати цілий тиждень, хоча всі переконували, що нічого страшного не сталося. Про це користувачка соціальної мережі TikTok розповіла в своєму блозі, проте згодом видалила відео, повідомляє Daily Star (щоб под ивитися фото, доскрольте до кінця сторінки), - пише Obozrevatel.Рік тому, коли подружжя гостювало в містечку Паунд, чоловік вирішив позагравати до обраниці, щоб ініціювати секс. Бажання коханого застало американку під час спілкування в Facebook.Все відбулося так швидко, що жінка не встигла заблокувати телефон. Ба більше, вона випадково почала пряму трансляцію.Поспілкуватися зі знайомою зайшли аж 46 людей, включаючи її тата, який вийшов одразу після того, як зрозумів, що відбувається. Друг постраждалої намагався весь час телефонувати їй, щоб перервати ефір, тому запис вийшов не чіткий.Жінка стверджує, що записувався тільки звук, адже телефон лежав екраном донизу.Після неприємного інциденту вона тиждень не могла прийти до тями, хоч всі навколо і вважали випадковість смішним непорозумінням. Навіть її тато пожартував про це всього раз.Підписники американки написали, що вона втілила в життя їхній найгірший страх, а дехто навіть зарікся в майбутньому залишати засоби зв'язку в іншій кімнаті.

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