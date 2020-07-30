Діти Луцької громади отримали подарунки від Миколая. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Таку акцію на теренах Луцька вже багато років реалізовує засновник Громадянського руху «Свідомі» Андрій Покровський.



«Вже не перший рік засовник громадянського руху «Свідомі» Андрій Покровський дарує подарунки до Дня святого Миколая. Всі вірять в чудеса, в прекрасні свята. Миколай це завжди для діток особливо це – як казка. Всі вірять в те, що здійсняться їх мрії та бажання», – каже депутатка міської ради, заступниця голови фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» Алла Надточій.



Дітки, для яких влаштували свято, з сімей, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Організатори акції кажуть: напередодні свят ця малеча потребує особливої уваги й піклування.



«Є в нас чимало діток, які обділені тими чи іншими життєвими ситуаціями. Є діти з малозахищених сімей, неблагополучних. Є сім’ї, які потрапили в складні життєві обставини, багатодітні, є дітки з інвалідністю – різноманітні. І саме людям з цієї категорії хочеться якнайбільше опіки надати», – додає депутатка.



Цього святкового дня дітей тішили не лише подарунками. Для малюків влаштували театралізоване дійство з аніматорами та цікавими іграми.



Взяли у дійстві участь і найменші жителі громади. Діти зі сцени зачитали гумористичні вірші на тему «Мій лист Миколаю».



Цьогоріч організатори розширили масштаби акції. Адже до Луцька увійшли навколишні населені пункти, які об’єднали в одну територіальну громаду.



«Цього року громада в нас збільшилась. Ми маємо об’єднану громаду, приєднані в нас населені пункти – 35 сіл і одне селище міського типу Рокині. Тому ми не обійшли стороною і ці навколишні села, і дітки з цих сіл отримали подарунки цьогоріч», – розповідає Алла Надточій.



Діти подякували організаторам акції і навзаєм подарували їм казкового гнома, зробленого власноруч.



Детальніше – у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дітей Луцької громади привітали до Дня святого Миколая цікавими дійствами та солодкими подарунками.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» Таку акцію на теренах Луцька вже багато років реалізовує засновник Громадянського руху «Свідомі»«Вже не перший рік засовник громадянського руху «Свідомі» Андрій Покровський дарує подарунки до Дня святого Миколая. Всі вірять в чудеса, в прекрасні свята. Миколай це завжди для діток особливо це – як казка. Всі вірять в те, що здійсняться їх мрії та бажання», – каже депутатка міської ради, заступниця голови фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ»Дітки, для яких влаштували свято, з сімей, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Організатори акції кажуть: напередодні свят ця малеча потребує особливої уваги й піклування.«Є в нас чимало діток, які обділені тими чи іншими життєвими ситуаціями. Є діти з малозахищених сімей, неблагополучних. Є сім’ї, які потрапили в складні життєві обставини, багатодітні, є дітки з інвалідністю – різноманітні. І саме людям з цієї категорії хочеться якнайбільше опіки надати», – додає депутатка.Цього святкового дня дітей тішили не лише подарунками. Для малюків влаштували театралізоване дійство з аніматорами та цікавими іграми.Взяли у дійстві участь і найменші жителі громади. Діти зі сцени зачитали гумористичні вірші на тему «Мій лист Миколаю».Цьогоріч організатори розширили масштаби акції. Адже до Луцька увійшли навколишні населені пункти, які об’єднали в одну територіальну громаду.«Цього року громада в нас збільшилась. Ми маємо об’єднану громаду, приєднані в нас населені пункти – 35 сіл і одне селище міського типу Рокині. Тому ми не обійшли стороною і ці навколишні села, і дітки з цих сіл отримали подарунки цьогоріч», – розповідає Алла Надточій.Діти подякували організаторам акції і навзаєм подарували їм казкового гнома, зробленого власноруч.Детальніше – у відео.

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