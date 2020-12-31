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Як у Луцьку у новорічну ніч курсуватиме транспорт

Як у Луцьку у новорічну ніч курсуватиме транспорт
Для мешканців Луцької територіальної громади у новорічну ніч курсуватиме громадський транспорт з 23:00 31 грудня 2021 року до 03:00 1 січня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Луцькради.

Рух тролейбусів відбуватиметься за маршрутами: № 1 “Бенделіані – Драмтеатр – Бенделіані” – 1 одиниця; № 4 “АС-2 – Драмтеатр – АС-2” – 1 од.; № 15 “ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ” – 2 одиниці; № 15а “ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ” – 2 одиниці.

Автобуси будуть перевозити пасажирів в ніч з 23:00 31.12.2021 до 06:00 01.01.2022 за маршрутами: № 1 "Надрічна – Стрілецька" – 2 одиниці; № 2 "Залізничний вокзал – Конякіна" – 3 одиниці; № 10 "Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права) – Потебні" – 1 одиниця; № 11 "Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права)" – 2 одиниці; № 30 "с. Богушівка – с. Підгайці" – 1 одиниця; № 25 "Карбишева – с. Великий Омеляник"– 1 одиниця; № 26 "Окружна – Вишків"– 1 одиниця; № 32 "Вересневе – с. Липини"– 1 одиниця.

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Теги: Новий рік, транспорт, маршрутки, Луцьк, новорічна ніч
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