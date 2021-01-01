У Луцьку оштрафували двох чиновників за неналежне прибирання снігу
Сьогодні, 09:44
Мер Луцька Ігор Поліщук оштрафував за неналежне прибирання снігу та неякісну очистку доріг директорів «Луцькспецкомунтранс» та департаменту ЖКГ.
Про це міський голова повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Оштрафував за неналежне прибирання снігу та неякісну очистку доріг на 25 000 грн директора КП «Луцькспецкомунтранс» Володимира Марценюка та на 15000 грн директора департаменту ЖКГ Миколу Осіюка", - йдеться в його повідомленні.
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Про це міський голова повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Оштрафував за неналежне прибирання снігу та неякісну очистку доріг на 25 000 грн директора КП «Луцькспецкомунтранс» Володимира Марценюка та на 15000 грн директора департаменту ЖКГ Миколу Осіюка", - йдеться в його повідомленні.
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