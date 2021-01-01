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У Луцьку оштрафували двох чиновників за неналежне прибирання снігу

У Луцьку оштрафували двох чиновників за неналежне прибирання снігу
Мер Луцька Ігор Поліщук оштрафував за неналежне прибирання снігу та неякісну очистку доріг директорів «Луцькспецкомунтранс» та департаменту ЖКГ.

Про це міський голова повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Оштрафував за неналежне прибирання снігу та неякісну очистку доріг на 25 000 грн директора КП «Луцькспецкомунтранс» Володимира Марценюка та на 15000 грн директора департаменту ЖКГ Миколу Осіюка", - йдеться в його повідомленні.

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Теги: Луцьк, сніг, прибирання
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