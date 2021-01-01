У Луцьку оштрафували двох чиновників за неналежне прибирання снігу

Ігор Поліщук оштрафував за неналежне прибирання снігу та неякісну очистку доріг директорів «Луцькспецкомунтранс» та департаменту ЖКГ.



Про це міський голова повідомив на своїй сторінці у



"Оштрафував за неналежне прибирання снігу та неякісну очистку доріг на 25 000 грн директора КП «Луцькспецкомунтранс» Володимира Марценюка та на 15000 грн директора департаменту ЖКГ Миколу Осіюка", - йдеться в його повідомленні.

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