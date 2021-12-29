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Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
За добу 5 січня в Україні зафіксували 6 632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 240 дітей та 182 медпрацівники.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

104 844 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 997 людей, другу дозу – 70 164 людини, додаткову дозу отримали 643 людини, бустерну дозу – 4 040 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 2 028 осіб; летальних випадків – 187; одужали – 9 121 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 3 689 291 особа; одужало – 3 500 914 осіб; летальних випадків – 96 896; провели ПЛР-тестувань – 16 898 750.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу – 14 78 319 людей, отримали дві дози – 13 905 862 людини, отримали додаткову дозу – 5 399 людей, бустерну дозу – 11 596 людей. Загалом проведено 28 701 176 щеплень.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1173;

Вінницька область – 255;

Волинська область – 73;

Дніпропетровська область – 216;

Донецька область – 298;

Житомирська область – 201;

Закарпатська область – 281;

Запорізька область – 172;

Івано-Франківська область – 290;

Київська область – 250;

Кіровоградська область – 52;

Луганська область – 100;

Львівська область – 400;

Миколаївська область – 122;

Одеська область – 379;

Полтавська область – 305;

Рівненська область – 235;

Сумська область – 227;

Тернопільська область – 173;

Харківська область – 397;

Херсонська область – 127;

Хмельницька область – 390;

Черкаська область – 252;

Чернівецька область – 162;

Чернігівська область – 102.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: Україна, коронавірус, статистика, ситуація
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