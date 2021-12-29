Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.



104 844 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 997 людей, другу дозу – 70 164 людини, додаткову дозу отримали 643 людини, бустерну дозу – 4 040 людей.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 2 028 осіб; летальних випадків – 187; одужали – 9 121 особа.



За весь час пандемії в Україні:



захворіли – 3 689 291 особа; одужало – 3 500 914 осіб; летальних випадків – 96 896; провели ПЛР-тестувань – 16 898 750.



Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу – 14 78 319 людей, отримали дві дози – 13 905 862 людини, отримали додаткову дозу – 5 399 людей, бустерну дозу – 11 596 людей. Загалом проведено 28 701 176 щеплень.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 1173;



Вінницька область – 255;



Волинська область – 73;



Дніпропетровська область – 216;



Донецька область – 298;



Житомирська область – 201;



Закарпатська область – 281;



Запорізька область – 172;



Івано-Франківська область – 290;



Київська область – 250;



Кіровоградська область – 52;



Луганська область – 100;



Львівська область – 400;



Миколаївська область – 122;



Одеська область – 379;



Полтавська область – 305;



Рівненська область – 235;



Сумська область – 227;



Тернопільська область – 173;



Харківська область – 397;



Херсонська область – 127;



Хмельницька область – 390;



Черкаська область – 252;



Чернівецька область – 162;



Чернігівська область – 102.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 5 січня в Україні зафіксували 6 632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 240 дітей та 182 медпрацівники.Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.104 844 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 997 людей, другу дозу – 70 164 людини, додаткову дозу отримали 643 людини, бустерну дозу – 4 040 людей.госпіталізували – 2 028 осіб; летальних випадків – 187; одужали – 9 121 особа.захворіли – 3 689 291 особа; одужало – 3 500 914 осіб; летальних випадків – 96 896; провели ПЛР-тестувань – 16 898 750.Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу – 14 78 319 людей, отримали дві дози – 13 905 862 людини, отримали додаткову дозу – 5 399 людей, бустерну дозу – 11 596 людей. Загалом проведено 28 701 176 щеплень.м. Київ – 1173;Вінницька область – 255;– 73;Дніпропетровська область – 216;Донецька область – 298;Житомирська область – 201;Закарпатська область – 281;Запорізька область – 172;Івано-Франківська область – 290;Київська область – 250;Кіровоградська область – 52;Луганська область – 100;Львівська область – 400;Миколаївська область – 122;Одеська область – 379;Полтавська область – 305;Рівненська область – 235;Сумська область – 227;Тернопільська область – 173;Харківська область – 397;Херсонська область – 127;Хмельницька область – 390;Черкаська область – 252;Чернівецька область – 162;Чернігівська область – 102.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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