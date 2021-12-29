Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:10
За добу 5 січня в Україні зафіксували 6 632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 240 дітей та 182 медпрацівники.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
104 844 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 997 людей, другу дозу – 70 164 людини, додаткову дозу отримали 643 людини, бустерну дозу – 4 040 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 028 осіб; летальних випадків – 187; одужали – 9 121 особа.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 3 689 291 особа; одужало – 3 500 914 осіб; летальних випадків – 96 896; провели ПЛР-тестувань – 16 898 750.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу – 14 78 319 людей, отримали дві дози – 13 905 862 людини, отримали додаткову дозу – 5 399 людей, бустерну дозу – 11 596 людей. Загалом проведено 28 701 176 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1173;
Вінницька область – 255;
Волинська область – 73;
Дніпропетровська область – 216;
Донецька область – 298;
Житомирська область – 201;
Закарпатська область – 281;
Запорізька область – 172;
Івано-Франківська область – 290;
Київська область – 250;
Кіровоградська область – 52;
Луганська область – 100;
Львівська область – 400;
Миколаївська область – 122;
Одеська область – 379;
Полтавська область – 305;
Рівненська область – 235;
Сумська область – 227;
Тернопільська область – 173;
Харківська область – 397;
Херсонська область – 127;
Хмельницька область – 390;
Черкаська область – 252;
Чернівецька область – 162;
Чернігівська область – 102.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
104 844 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 997 людей, другу дозу – 70 164 людини, додаткову дозу отримали 643 людини, бустерну дозу – 4 040 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 028 осіб; летальних випадків – 187; одужали – 9 121 особа.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 3 689 291 особа; одужало – 3 500 914 осіб; летальних випадків – 96 896; провели ПЛР-тестувань – 16 898 750.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу – 14 78 319 людей, отримали дві дози – 13 905 862 людини, отримали додаткову дозу – 5 399 людей, бустерну дозу – 11 596 людей. Загалом проведено 28 701 176 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1173;
Вінницька область – 255;
Волинська область – 73;
Дніпропетровська область – 216;
Донецька область – 298;
Житомирська область – 201;
Закарпатська область – 281;
Запорізька область – 172;
Івано-Франківська область – 290;
Київська область – 250;
Кіровоградська область – 52;
Луганська область – 100;
Львівська область – 400;
Миколаївська область – 122;
Одеська область – 379;
Полтавська область – 305;
Рівненська область – 235;
Сумська область – 227;
Тернопільська область – 173;
Харківська область – 397;
Херсонська область – 127;
Хмельницька область – 390;
Черкаська область – 252;
Чернівецька область – 162;
Чернігівська область – 102.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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