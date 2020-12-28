В Луцьку буде караоке на майдані





Про це повідомляє Департамент культури Луцької міської ради.



Проводитиме дійство Заслужений артист естрадного мистецтва України, шоумен Сергій Скулинець.



Початок о 17:30.



Вся програма фестивалю - на фото.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 січня 2022 року на Театральному майдані Луцька в рамках фестивалю «Різдво у Луцькій родині» відбудеться Караоке з Сергієм Скулинецем.Про це повідомляє Департамент культури Луцької міської ради.Проводитиме дійство Заслужений артист естрадного мистецтва України, шоумен Сергій Скулинець.Початок о 17:30.Вся програма фестивалю - на фото.

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