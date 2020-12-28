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В Луцьку буде караоке на майдані

В Луцьку буде караоке на майдані
16 січня 2022 року на Театральному майдані Луцька в рамках фестивалю «Різдво у Луцькій родині» відбудеться Караоке з Сергієм Скулинецем.

Про це повідомляє Департамент культури Луцької міської ради.

Проводитиме дійство Заслужений артист естрадного мистецтва України, шоумен Сергій Скулинець.

Початок о 17:30.

Вся програма фестивалю - на фото.

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Теги: караоке, Різдво у Луцькій родині
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Коментарі 2
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А співати в масках будуть?
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СкуленЕцем, чи може Скуленцем? Навчіться елементарної грамотності, двійочники...Соромно не знати елементарного, а ще пишете на загал
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