В Луцьку буде караоке на майдані
Сьогодні, 18:22
16 січня 2022 року на Театральному майдані Луцька в рамках фестивалю «Різдво у Луцькій родині» відбудеться Караоке з Сергієм Скулинецем.
Про це повідомляє Департамент культури Луцької міської ради.
Проводитиме дійство Заслужений артист естрадного мистецтва України, шоумен Сергій Скулинець.
Початок о 17:30.
Вся програма фестивалю - на фото.
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Про це повідомляє Департамент культури Луцької міської ради.
Проводитиме дійство Заслужений артист естрадного мистецтва України, шоумен Сергій Скулинець.
Початок о 17:30.
Вся програма фестивалю - на фото.
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Коментарі 2
А співати в масках будуть?
СкуленЕцем, чи може Скуленцем? Навчіться елементарної грамотності, двійочники...Соромно не знати елементарного, а ще пишете на загал
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