Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Украні за добу
Сьогодні, 09:07
За добу 12 лютого в Україні:
◾️ зафіксували 24 518 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 961, медпрацівників – 329);
◾️ 36 453 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 363 людини, другу дозу – 16 369 людей, додаткову дозу отримали 300 людей, бустерну дозу – 9 421 людина.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 13 лютого.
Показник захворюваності тримається на високому рівні навіть попри традиційне зниження захворюваності на вихідних. Днем раніше хворобу діагностували у 38 212 людей.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 3 935 осіб;
◾️ летальних випадків – 140;
◾️ одужало – 8 288 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 4 525 700 осіб;
◾️ одужало – 3 779 057 осіб;
◾️ летальних випадків – 102 808;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 034 214.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 572 036 людей, з них отримали першу дозу – 15 572 034 людини, отримали дві дози – 14 949 233 людини, отримали додаткову дозу – 23 653 людини, бустерну дозу – 563 038 людей. Загалом провели 31 107 958 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2405;
Вінницька область – 411;
Волинська область – 515;
Дніпропетровська область – 1424;
Донецька область – 1258;
Житомирська область – 1193;
Закарпатська область – 354;
Запорізька область – 787;
Івано-Франківська область – 590;
Київська область – 789;
Кіровоградська область – 315;
Луганська область – 418;
Львівська область – 1195;
Миколаївська область – 951;
Одеська область – 1979;
Полтавська область – 329;
Рівненська область – 694;
Сумська область – 1527;
Тернопільська область – 555;
Харківська область – 2046;
Херсонська область – 1234;
Хмельницька область – 1419;
Черкаська область – 839;
Чернівецька область – 679;
Чернігівська область – 612.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 24 518 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 961, медпрацівників – 329);
◾️ 36 453 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 363 людини, другу дозу – 16 369 людей, додаткову дозу отримали 300 людей, бустерну дозу – 9 421 людина.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 13 лютого.
Показник захворюваності тримається на високому рівні навіть попри традиційне зниження захворюваності на вихідних. Днем раніше хворобу діагностували у 38 212 людей.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 3 935 осіб;
◾️ летальних випадків – 140;
◾️ одужало – 8 288 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 4 525 700 осіб;
◾️ одужало – 3 779 057 осіб;
◾️ летальних випадків – 102 808;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 034 214.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 572 036 людей, з них отримали першу дозу – 15 572 034 людини, отримали дві дози – 14 949 233 людини, отримали додаткову дозу – 23 653 людини, бустерну дозу – 563 038 людей. Загалом провели 31 107 958 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2405;
Вінницька область – 411;
Волинська область – 515;
Дніпропетровська область – 1424;
Донецька область – 1258;
Житомирська область – 1193;
Закарпатська область – 354;
Запорізька область – 787;
Івано-Франківська область – 590;
Київська область – 789;
Кіровоградська область – 315;
Луганська область – 418;
Львівська область – 1195;
Миколаївська область – 951;
Одеська область – 1979;
Полтавська область – 329;
Рівненська область – 694;
Сумська область – 1527;
Тернопільська область – 555;
Харківська область – 2046;
Херсонська область – 1234;
Хмельницька область – 1419;
Черкаська область – 839;
Чернівецька область – 679;
Чернігівська область – 612.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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