Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Украні за добу

За добу 12 лютого в Україні:◾️ зафіксували 24 518 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 961, медпрацівників – 329);◾️ 36 453 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 363 людини, другу дозу – 16 369 людей, додаткову дозу отримали 300 людей, бустерну дозу – 9 421 людина.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 13 лютого.Показник захворюваності тримається на високому рівні навіть попри традиційне зниження захворюваності на вихідних. Днем раніше хворобу діагностували у 38 212 людей.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 3 935 осіб;◾️ летальних випадків – 140;◾️ одужало – 8 288 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 4 525 700 осіб;◾️ одужало – 3 779 057 осіб;◾️ летальних випадків – 102 808;◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 034 214.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 572 036 людей, з них отримали першу дозу – 15 572 034 людини, отримали дві дози – 14 949 233 людини, отримали додаткову дозу – 23 653 людини, бустерну дозу – 563 038 людей. Загалом провели 31 107 958 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 2405;Вінницька область – 411;Волинська область – 515;Дніпропетровська область – 1424;Донецька область – 1258;Житомирська область – 1193;Закарпатська область – 354;Запорізька область – 787;Івано-Франківська область – 590;Київська область – 789;Кіровоградська область – 315;Луганська область – 418;Львівська область – 1195;Миколаївська область – 951;Одеська область – 1979;Полтавська область – 329;Рівненська область – 694;Сумська область – 1527;Тернопільська область – 555;Харківська область – 2046;Херсонська область – 1234;Хмельницька область – 1419;Черкаська область – 839;Чернівецька область – 679;Чернігівська область – 612.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.