На території Волині, яка межує з Білоруссю, вводять додаткові режимні обмеження

У районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя вводять додаткові тимчасові режимні обмеження.Про це повідомляють у пресслужбі Державної прикордонної служби України.Серед обмежень:• перебування у прикордонні у нічний час• вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування• рух транспорту (окрім військового, силових структур, агро-техніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу й об’єктів Держприкордонслужби України, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.Речниця шостого прикордонного Волинського загонуу коментарізауважила, що додаткові режимні обмеження стосуватимуться і території Волині, яка межує з Білоруссю.Це стосується колишніх Шацького, Ратнівського, Любешівського районів та Камінь-Каширського.