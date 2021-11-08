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На території Волині, яка межує з Білоруссю, вводять додаткові режимні обмеження

На території Волині, яка межує з Білоруссю, вводять додаткові режимні обмеження
У районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя вводять додаткові тимчасові режимні обмеження.

Про це повідомляють у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Серед обмежень:

• перебування у прикордонні у нічний час
• вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування
• рух транспорту (окрім військового, силових структур, агро-техніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.

Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу й об’єктів Держприкордонслужби України, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.

Речниця шостого прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost зауважила, що додаткові режимні обмеження стосуватимуться і території Волині, яка межує з Білоруссю.

Це стосується колишніх Шацького, Ратнівського, Любешівського районів та Камінь-Каширського.

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Теги: прикордонні райони, Волинь, обмеження, Білорусь, варте уваги
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