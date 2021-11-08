На території Волині, яка межує з Білоруссю, вводять додаткові режимні обмеження
Сьогодні, 11:50
У районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя вводять додаткові тимчасові режимні обмеження.
Про це повідомляють у пресслужбі Державної прикордонної служби України.
Серед обмежень:
• перебування у прикордонні у нічний час
• вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування
• рух транспорту (окрім військового, силових структур, агро-техніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.
Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу й об’єктів Держприкордонслужби України, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.
Речниця шостого прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost зауважила, що додаткові режимні обмеження стосуватимуться і території Волині, яка межує з Білоруссю.
Це стосується колишніх Шацького, Ратнівського, Любешівського районів та Камінь-Каширського.
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Про це повідомляють у пресслужбі Державної прикордонної служби України.
Серед обмежень:
• перебування у прикордонні у нічний час
• вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування
• рух транспорту (окрім військового, силових структур, агро-техніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.
Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу й об’єктів Держприкордонслужби України, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.
Речниця шостого прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost зауважила, що додаткові режимні обмеження стосуватимуться і території Волині, яка межує з Білоруссю.
Це стосується колишніх Шацького, Ратнівського, Любешівського районів та Камінь-Каширського.
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