Керуюча компанія «Будсервіс» звітує про роботу за червень 2022 року*

Керуюча компанія «Будсервіс» продовжує працювати для лучан, незважаючи на труднощі воєнного часу. Поточні ремонти багатоповерхівок, покоси трави, підготовка до опалювального сезону – ці та інші роботи здійснювали щодо житлового фонду у червні 2022 року.121 заявка надійшла до компанії за минулий місяць, 95 з них вже виконали. Значну увагу приділяли ремонтно-будівельним роботам у багатоповерхівках: оновленню під'їздів, заміні поручнів, дверей, ремонтам піддашків тощо.Окрім того, фахівці відремонтували та пофарбували лавочки, а також турніки у дворах, які використовують для вибивання килимів.На внутрішньобудинкових мережах тривають планові роботи. У рамках підготовки до наступного опалювального сезону фахівці компанії виконують профілактичний ремонт систем опалення, гарячого, холодного водопостачання будинків, техогляд та ремонт електрощитових багатоповерхівок. У червні на 21 будинку здійснили планово-профілактичні роботи в рамках підготовки до опалювального сезону. В роботі на липень – 15 будинків.Аварійна служба працювала і продовжує працювати цілодобово. Слюсарі, електрики та інші фахівці виїжджали за адресами та ліквідовували аварії, щоб в оселях лучан були вода, світло, працювала каналізація. За статистикою, найбільш затребуваною була послуга з прочищення каналізації, особливо в святкові та вихідні дні. Тож мешканцям нагадують про культуру користування інженерними мережами водовідведення. Працівники частіше за все дістають ганчірки, поліетиленові пакети, які осідають або застряють в місцях поворотів каналізаційної траси, та харчові відходи. Часом закупорювання або засмічення каналізації настільки серйозне, що усунути його можливо лише за допомогою спецтехніки.Триває сезон покосів рослинності на прибудинкових територіях. Перший етап вже завершили, зараз починають косити вдруге. Всього в управлінні керуючої компанії “Будсервіс” перебуває 7,23 га території, яка підлягає покосу. За сезон проводиться 3 етапи скошування трави та карантинних рослин. Це не лише дозволяє підтримувати охайний вигляд прибудинкових територій, але і допомагає людям, які страждають на алергію, легше пережити період цвітіння трав, зокрема амброзії.Компанія також пропонує будинкам з ОСББ замовити покіс для своєї прибудинкової території. Ця пропозиція була досить популярною минулого року. У червні 2022 року нею скористалися 10 ОСББ, де фахівці компанії викосили 8,7 га територій.До послуг клієнтів – гаряча лінія, куди в будь-який час можна звернутися і залишити аварійну заявку, зауваження чи пропозицію:Телефон: 067 400 07 22.Заявки на виконання робіт приймають цілодобово без вихідних. Менеджери компанії обов'язково проконсультують та допоможуть у вирішенні питань клієнтів. Аварійна бригада виконує тільки локалізацію проблеми або усуває проблематику. Далі заявку передають на денну службу для проведення ремонтних робіт.Також прийом клієнтів здійснюють в офісі компанії за адресою:місто Луцьк, вулиця Єршова, 11, 2 поверх, офіс 16 (ТЦ "Глобус").Графік роботи: 8.00 – 17.00.Компанія «Будсервіс» вдячна кожному, хто оплачує послугу з управління повністю або частково, і тим самим дає змогу компанії працювати повноцінно.«Тримаємо стрій на комунальному фронті, щодня наближуючи перемогу», – кажуть у компанії.