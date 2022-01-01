Керуюча компанія «Будсервіс» звітує про роботу за липень 2022*

Керуюча компанія «Будсервіс» звітує про роботу за липень 2022*
Комунальні питання залишаються актуальними і під час повномасштабної війни. Керуюча компанія «Будсервіс» у Луцьку робить усе від неї залежне, аби у квартирах мешканців завжди було світло й вода, справно працювала каналізація, а двори були прибраними.

У липні до компанії надійшло 162 заявки, 113 з яких вже виконали, частина - у роботі. Пріоритетними були ремонтно-будівельні роботи (ремонти піддашків, ґанків, поручнів, лав біля під'їздів), заміна ділянок внутрішньобудинкових мереж, оновлення під'їздів багатоповерхівок.

Керуюча компанія «Будсервіс» звітує про роботу за липень 2022*
Керуюча компанія «Будсервіс» звітує про роботу за липень 2022*


Значну увагу приділяють підготовці до опалювального сезону, який цьогоріч прогнозують складним. Станом на 31 липня 2022 року фахівці вже підготували 70% житлового фонду з центральним опаленням. У липні на 19 будинках провели планово-профілактичні роботи в рамках підготовки до опалювального сезону. Зацікавлені у підготовці до зими й у тих будинках, де є ОСББ, тому вони можуть замовити послуги фахівців компанії на заміну запірної арматури, ремонти елеваторних вузлів тощо.

Керуюча компанія «Будсервіс» звітує про роботу за липень 2022*


Серед аварійних викликів перше місце (а це 21%) у липні належить заявкам на прочистку каналізації. За однією адресою довелося навіть задіяти спецтехніку. Мешканцям нагадують: щоб мінімізувати ризик аварійної ситуації на мережах каналізації, не викидайте в унітаз жодного сміття. Також не можна виливати в каналізацію жир, викидати наповнювачі для туалету домашніх улюбленців, засоби гігієни, ганчірки тощо. Відповідальне ставлення до спільного майна, яким є каналізаційні та інші інженерні мережі будинку, подовжує строк його експлуатації.

Окрім того, триває сезон покосів рослинності на прибудинкових територіях. Це другий етап покосів у поточному році. Планують закінчити покоси до Дня Незалежності.

Керуюча компанія «Будсервіс» звітує про роботу за липень 2022*


Для клієнтів діє гаряча лінія, куди в будь-який час можна звернутися і залишити заявку щодо аварійної ситуації, зауваження чи пропозицію.

Телефон: 067 400 07 22.

Заявки на виконання робіт приймають цілодобово без вихідних. Менеджери компанії обов'язково проконсультують та допоможуть у вирішенні питань клієнтів. Аварійна бригада виконує тільки локалізацію проблеми. Далі заявку передають на денну службу для проведення ремонтних робіт.

Також прийом клієнтів здійснюють в офісі компанії за адресою:

м.Луцьк, вул.Єршова, 11, 2 поверх, офіс 16 (ТЦ "Глобус").

Графік роботи 8.00 - 17.00.

Компанія вдячна всім клієнтам, які оплачують послугу з управління повністю або частково. Кожна сплачена платіжка - це підтримка компанії, яка забезпечує містян необхідними послугами, попри можливі ризики.

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