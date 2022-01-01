Керуюча компанія «Будсервіс» звітує про роботу за липень 2022*

Комунальні питання залишаються актуальними і під час повномасштабної війни. Керуюча компанія «Будсервіс» у Луцьку робить усе від неї залежне, аби у квартирах мешканців завжди було світло й вода, справно працювала каналізація, а двори були прибраними.У липні до компанії надійшло 162 заявки, 113 з яких вже виконали, частина - у роботі. Пріоритетними були ремонтно-будівельні роботи (ремонти піддашків, ґанків, поручнів, лав біля під'їздів), заміна ділянок внутрішньобудинкових мереж, оновлення під'їздів багатоповерхівок.Значну увагу приділяють підготовці до опалювального сезону, який цьогоріч прогнозують складним. Станом на 31 липня 2022 року фахівці вже підготували 70% житлового фонду з центральним опаленням. У липні на 19 будинках провели планово-профілактичні роботи в рамках підготовки до опалювального сезону. Зацікавлені у підготовці до зими й у тих будинках, де є ОСББ, тому вони можуть замовити послуги фахівців компанії на заміну запірної арматури, ремонти елеваторних вузлів тощо.Серед аварійних викликів перше місце (а це 21%) у липні належить заявкам на прочистку каналізації. За однією адресою довелося навіть задіяти спецтехніку. Мешканцям нагадують: щоб мінімізувати ризик аварійної ситуації на мережах каналізації, не викидайте в унітаз жодного сміття. Також не можна виливати в каналізацію жир, викидати наповнювачі для туалету домашніх улюбленців, засоби гігієни, ганчірки тощо. Відповідальне ставлення до спільного майна, яким є каналізаційні та інші інженерні мережі будинку, подовжує строк його експлуатації.Окрім того, триває сезон покосів рослинності на прибудинкових територіях. Це другий етап покосів у поточному році. Планують закінчити покоси до Дня Незалежності.Для клієнтів діє гаряча лінія, куди в будь-який час можна звернутися і залишити заявку щодо аварійної ситуації, зауваження чи пропозицію.Телефон: 067 400 07 22.Заявки на виконання робіт приймають цілодобово без вихідних. Менеджери компанії обов'язково проконсультують та допоможуть у вирішенні питань клієнтів. Аварійна бригада виконує тільки локалізацію проблеми. Далі заявку передають на денну службу для проведення ремонтних робіт.Також прийом клієнтів здійснюють в офісі компанії за адресою:м.Луцьк, вул.Єршова, 11, 2 поверх, офіс 16 (ТЦ "Глобус").Графік роботи 8.00 - 17.00.Компанія вдячна всім клієнтам, які оплачують послугу з управління повністю або частково. Кожна сплачена платіжка - це підтримка компанії, яка забезпечує містян необхідними послугами, попри можливі ризики.