Поради від Flowers.ua: як обрати букет на подарунок близькій людині*





Однак до кожної нагоди важливо правильно вибрати квіткову композицію. Наприклад, букет для керівниці, для мами, для куми та квіти для коханої дівчини кардинально відрізнятимуться один від одного. Фахівці компанії



Привід має значення

Навіть найкрасивіший букет може бути недоречним, якщо не відповідає приводу. І водночас найскромніші квіти можуть стати чудовим подарунком, якщо вони доречні. Є певні правила вручення букетів на різні випадки, яких варто дотримуватись:



- на ювілей потрібно вибирати пишні букети, квіти у коробці або цілі кошики квітів;



- скромні сімейні урочистості прикрасять композиції із сезонних чи польових квітів;



- іменинникам краще дарувати їхні улюблені сорти квітів;



- на заручини можна подарувати білі або рожеві троянди, хризантеми, лілії, гіацинти. Також не забудьте про букет для майбутньої тещі;



- з нагоди народження немовляти дарують червоні чи рожеві квіти (якщо народилася дівчинка), блакитні чи фіолетові букети (якщо народився хлопчик);



- якщо хочете побажати близькій людині якнайшвидшого одужання, рекомендують вибирати квіти без різкого запаху. У лікарні він буде недоречним;



- для букетів чоловікам вибирайте строгі квіти із довгими стеблами.



Велике значення при виборі букета відіграє його свіжість. Продавці у вуличних крамницях знають безліч хитрощів, як надати свіжості рослинам, що в'януть. Щоб уникнути розчарувань, замовляйте букети онлайн. Асортимент компанії Flowers.ua вражає уяву, а кожна композиція формується лише після оплати.



Компанія розуміє, наскільки важливо приділяти увагу близьким у наш час, тому доставка квітів працює по всіх містах України, де немає бойових дій.





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