Доставка з Китаю: що краще обрати*





Як обирати доставку

Головна вимога підприємців до будь-якої доставки – економічна вигода. Адже треба не тільки вигідно придбати товар, але й привезти. Від цих витрат напряму залежить майбутній прибуток від продажів. Зазначимо, що «накрутку» можна зробити у 2-3 рази.



Зверніть увагу, вартість китайських товарів, якщо купувати у виробників, дійсно дешева. Це пов’язано з високою конкуренцією між виробниками, яких у Китаї тисячі, а також дешевою робочою силою. Тож виробництво Китаю налаштоване на імпорт, тому дуже розвинена мережа логістики.







- повітрям;

- залізною дорогою;

- морем.



Який спосіб доставки обрати? Все залежить від ніші бізнесу, типу товару, часу, який підприємець може чекати.



Варто розуміти, ідеальної доставки не існує. Є та, що ідеально підходить саме вашому бізнесу: по часу та вартості. На що треба звернути увагу, обираючи спосіб доставки:



• тип та габарит вантажу;

• це оптова партія товару або пробна;

• термін доставки;

• досвід транспортно-логістичної компанії.



Авіадоставка: швидко, але дорого

Сьогодні одна з головних цінностей для підприємця – час. Швидке розширення асортименту, отримання новинок, щоб бути кращими за конкурентів. Тому швидка доставка має перевагу. Перевезення вантажів літаком – це швидко – 3-5 днів і товар вже у замовника. Але у такої швидкості є інша сторона – вартість.



Авіадоставка є найдорожчим способом транспортування вантажів. Зазвичай, її можуть дозволити собі великі бізнеси або коли потрібно перевезти «термінові» товари, на кшталт, дизайнерського одягу, запчастин для термінового ремонту.



Окрім цього, будьте готові, що літак не перевозить деякі категорії товарів, також є обмеження у габаритах вантажу.



Залізна дорога: швидше, ніж морем, але дорожче

Мережа залізничних доріг досить розвинена та має мінімальні ризики виникнення форс-мажорних ситуацій, тому доставка відносно популярна. Підходить для транспортування меблів, будівельних матеріалів, промислових та сільськогосподарських товарів. Експерти кажуть, що вона дешевша за доставку літаком, але значно дорожча за морські перевезення. Тож доцільність під великим питанням. Чекати доведеться до 25-30 днів.



Доставка морем: вигідно, але довго

З кожним днем морський фрахт обирають все більше підприємців. Це найкращий варіант у категорії «ціна-якість». Морська доставка найдешевша. Безумовно, саме це й потрібно підприємцям, які розуміють, що доставити товар можна реально вигідно.



Перевезення відбувається у спеціальних морських контейнерах, які надійно захищають вантаж. Розрізняють:



- FCL (Full container load) – використовується весь контейнер для вантажу;

- LCL (Less than container load) – збірний вантаж – контейнер заповнений вантажем від кількох відправників.



Перевага морської доставки: відсутність обмежень у типі та габаритах вантажу. Морем можна доставити все. Звісно, у рамках українського законодавства. Доставка вантаж здійснюється строком 55-60 днів.



Як змінилася доставка під час війни

В один день після повномасштабного вторгнення логістика перестала працювати. Цивільна авіація на паузі, порти заблоковані, залізничне сполучення закрите. Більш того, замовлення клієнтів опинилися в різних куточках світу. Багато транспортних компаній через брак досвіду та невміння керування у кризових ситуаціях були вимушені піти з ринку. Залишилися тільки сильні та компетентні гравці. Серед них - компанія М3Сargo, яка понад 11 років працює з Китаєм. Нові безпечні маршрути доставки через країни Європи дозволяють і далі підприємцям отримувати вантаж та розвивати свій бізнес.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Китай – центр сучасної торгівлі. Все більше українських підприємців співпрацюють з Піднебесною. Головне питання успішного бізнесу: як вигідно доставити товар в Україну? Говоримо про переваги та недоліки всіх доступних способів перевезення, а також про зміни у доставці під час війни.Головна вимога підприємців до будь-якої доставки – економічна вигода. Адже треба не тільки вигідно придбати товар, але й привезти. Від цих витрат напряму залежить майбутній прибуток від продажів. Зазначимо, що «накрутку» можна зробити у 2-3 рази.Зверніть увагу, вартість китайських товарів, якщо купувати у виробників, дійсно дешева. Це пов’язано з високою конкуренцією між виробниками, яких у Китаї тисячі, а також дешевою робочою силою. Тож виробництво Китаю налаштоване на імпорт, тому дуже розвинена мережа логістики. Доставка товару з Китаю в Україну здійснюється:- повітрям;- залізною дорогою;- морем.Все залежить від ніші бізнесу, типу товару, часу, який підприємець може чекати.Варто розуміти, ідеальної доставки не існує. Є та, що ідеально підходить саме вашому бізнесу: по часу та вартості. На що треба звернути увагу, обираючи спосіб доставки:• тип та габарит вантажу;• це оптова партія товару або пробна;• термін доставки;• досвід транспортно-логістичної компанії.Сьогодні одна з головних цінностей для підприємця – час. Швидке розширення асортименту, отримання новинок, щоб бути кращими за конкурентів. Тому швидка доставка має перевагу. Перевезення вантажів літаком – це швидко – 3-5 днів і товар вже у замовника. Але у такої швидкості є інша сторона – вартість.Авіадоставка є найдорожчим способом транспортування вантажів. Зазвичай, її можуть дозволити собі великі бізнеси або коли потрібно перевезти «термінові» товари, на кшталт, дизайнерського одягу, запчастин для термінового ремонту.Окрім цього, будьте готові, що літак не перевозить деякі категорії товарів, також є обмеження у габаритах вантажу.Мережа залізничних доріг досить розвинена та має мінімальні ризики виникнення форс-мажорних ситуацій, тому доставка відносно популярна. Підходить для транспортування меблів, будівельних матеріалів, промислових та сільськогосподарських товарів. Експерти кажуть, що вона дешевша за доставку літаком, але значно дорожча за морські перевезення. Тож доцільність під великим питанням. Чекати доведеться до 25-30 днів.З кожним днем морський фрахт обирають все більше підприємців. Це найкращий варіант у категорії «ціна-якість». Морська доставка найдешевша. Безумовно, саме це й потрібно підприємцям, які розуміють, що доставити товар можна реально вигідно.Перевезення відбувається у спеціальних морських контейнерах, які надійно захищають вантаж. Розрізняють:- FCL (Full container load) – використовується весь контейнер для вантажу;- LCL (Less than container load) – збірний вантаж – контейнер заповнений вантажем від кількох відправників.Перевага морської доставки: відсутність обмежень у типі та габаритах вантажу. Морем можна доставити все. Звісно, у рамках українського законодавства. Доставка вантаж здійснюється строком 55-60 днів.В один день після повномасштабного вторгнення логістика перестала працювати. Цивільна авіація на паузі, порти заблоковані, залізничне сполучення закрите. Більш того, замовлення клієнтів опинилися в різних куточках світу. Багато транспортних компаній через брак досвіду та невміння керування у кризових ситуаціях були вимушені піти з ринку. Залишилися тільки сильні та компетентні гравці. Серед них - компанія М3Сargo, яка понад 11 років працює з Китаєм. Нові безпечні маршрути доставки через країни Європи дозволяють і далі підприємцям отримувати вантаж та розвивати свій бізнес.

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