Керуюча компанія «Будсервіс» звітує про роботу за січень 2023*
Сьогодні, 11:22
Перший місяць 2023 року керуюча компанія розпочала стабільною роботою: колектив продовжує працювати і надавати послуги з управління багатоквартирним будинкам у воєнний час.
За січень 2023 року до компанії надійшло 114 заявок, 96% з яких вже виконано, частина – у роботі. Серед отриманих заявок було 34 аварійних, вони повністю відпрацьовані в термін до 2 годин з моменту надходження.
Значна частина аварійних заявок у січні стосувалася проблем на внутрішньобудинкових електромережах, що виникали через віялові відключення електропостачання. Тому електрики «Будсервіс» завжди напоготові: оперативно ремонтують мережі, замінюють обладнання в електрощитових та кабелі.
Також актуальною у січні залишалася проблематика щодо теплопостачання. На жаль, через постійні відключення електроенергії і перезапуск котелень системи центрального опалення постійно заповітрюються. Слюсарі-сантехніки докладають максимум зусиль, аби усунути ці проблеми.
У січні виконувалися поточні ремонти під'їздів та піддашків, прочищення каналізаційних випусків, технічне обслуговування та ремонти внутрішньобудинкових мереж, закриття слухових вікон від птахів.
В останній тиждень місяця фахівці служби клінінгу виконали кронування дерев та кущів у дворах, а потім вивезли гілки з прибудинкових територій. Ці види робіт входять до тарифу з управління багатоквартирним будинком.
Аварійні бригади готові до виклику 24/7. Зазначимо, що аварійна бригада виконує тільки локалізацію проблеми або усуває проблематику. Далі заявку передають на денну службу для проведення ремонтних робіт.
До послуг клієнтів – гаряча лінія, куди в будь-який час можна звернутися і залишити аварійну чи звичайну заявку, отримати консультацію: 067 400 07 22.
Заявки на виконання робіт приймають цілодобово без вихідних. Менеджери компанії обов'язково проконсультують та допоможуть у вирішенні питань клієнтів.
Також прийом клієнтів здійснюють в офісі компанії за адресою:
м. Луцьк, вул. Єршова, 11, 2 поверх, офіс 16 (ТЦ «Глобус»).
Графік роботи: 8:00–17:00.
Офіційні сторінки компанії у соцмережах:
Facebook: http://surl.li/eswzs
Instagram: http://surl.li/eswzw
Підписуйтеся, аби бути в курсі новин від компанії.
Також звіти про роботу компанії розміщують у Viber-групі, тож долучайтеся за посиланням: http://surl.li/eswzg
Компанія вдячна всім клієнтам, які оплачують послугу з управління повністю або частково. Кожна сплачена платіжка – це підтримка компанії, яка забезпечує містян життєво необхідними послугами, навіть попри можливі ризики. «Будсервіс» працює й далі на своєму фронті, тримається та вірить у Перемогу.
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За січень 2023 року до компанії надійшло 114 заявок, 96% з яких вже виконано, частина – у роботі. Серед отриманих заявок було 34 аварійних, вони повністю відпрацьовані в термін до 2 годин з моменту надходження.
Значна частина аварійних заявок у січні стосувалася проблем на внутрішньобудинкових електромережах, що виникали через віялові відключення електропостачання. Тому електрики «Будсервіс» завжди напоготові: оперативно ремонтують мережі, замінюють обладнання в електрощитових та кабелі.
Також актуальною у січні залишалася проблематика щодо теплопостачання. На жаль, через постійні відключення електроенергії і перезапуск котелень системи центрального опалення постійно заповітрюються. Слюсарі-сантехніки докладають максимум зусиль, аби усунути ці проблеми.
У січні виконувалися поточні ремонти під'їздів та піддашків, прочищення каналізаційних випусків, технічне обслуговування та ремонти внутрішньобудинкових мереж, закриття слухових вікон від птахів.
В останній тиждень місяця фахівці служби клінінгу виконали кронування дерев та кущів у дворах, а потім вивезли гілки з прибудинкових територій. Ці види робіт входять до тарифу з управління багатоквартирним будинком.
Аварійні бригади готові до виклику 24/7. Зазначимо, що аварійна бригада виконує тільки локалізацію проблеми або усуває проблематику. Далі заявку передають на денну службу для проведення ремонтних робіт.
До послуг клієнтів – гаряча лінія, куди в будь-який час можна звернутися і залишити аварійну чи звичайну заявку, отримати консультацію: 067 400 07 22.
Заявки на виконання робіт приймають цілодобово без вихідних. Менеджери компанії обов'язково проконсультують та допоможуть у вирішенні питань клієнтів.
Також прийом клієнтів здійснюють в офісі компанії за адресою:
м. Луцьк, вул. Єршова, 11, 2 поверх, офіс 16 (ТЦ «Глобус»).
Графік роботи: 8:00–17:00.
Офіційні сторінки компанії у соцмережах:
Facebook: http://surl.li/eswzs
Instagram: http://surl.li/eswzw
Підписуйтеся, аби бути в курсі новин від компанії.
Також звіти про роботу компанії розміщують у Viber-групі, тож долучайтеся за посиланням: http://surl.li/eswzg
Компанія вдячна всім клієнтам, які оплачують послугу з управління повністю або частково. Кожна сплачена платіжка – це підтримка компанії, яка забезпечує містян життєво необхідними послугами, навіть попри можливі ризики. «Будсервіс» працює й далі на своєму фронті, тримається та вірить у Перемогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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