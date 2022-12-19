Керуюча компанія «Будсервіс» звітує про роботу за січень 2023*





За січень 2023 року до компанії надійшло 114 заявок, 96% з яких вже виконано, частина – у роботі. Серед отриманих заявок було 34 аварійних, вони повністю відпрацьовані в термін до 2 годин з моменту надходження.



Значна частина аварійних заявок у січні стосувалася проблем на внутрішньобудинкових електромережах, що виникали через віялові відключення електропостачання. Тому електрики «Будсервіс» завжди напоготові: оперативно ремонтують мережі, замінюють обладнання в електрощитових та кабелі.



Також актуальною у січні залишалася проблематика щодо теплопостачання. На жаль, через постійні відключення електроенергії і перезапуск котелень системи центрального опалення постійно заповітрюються. Слюсарі-сантехніки докладають максимум зусиль, аби усунути ці проблеми.



У січні виконувалися поточні ремонти під'їздів та піддашків, прочищення каналізаційних випусків, технічне обслуговування та ремонти внутрішньобудинкових мереж, закриття слухових вікон від птахів.



В останній тиждень місяця фахівці служби клінінгу виконали кронування дерев та кущів у дворах, а потім вивезли гілки з прибудинкових територій. Ці види робіт входять до тарифу з управління багатоквартирним будинком.



Аварійні бригади готові до виклику 24/7. Зазначимо, що аварійна бригада виконує тільки локалізацію проблеми або усуває проблематику. Далі заявку передають на денну службу для проведення ремонтних робіт.



До послуг клієнтів – гаряча лінія, куди в будь-який час можна звернутися і залишити аварійну чи звичайну заявку, отримати консультацію: 067 400 07 22.



Заявки на виконання робіт приймають цілодобово без вихідних. Менеджери компанії обов'язково проконсультують та допоможуть у вирішенні питань клієнтів.



Також прийом клієнтів здійснюють в офісі компанії за адресою:

м. Луцьк, вул. Єршова, 11, 2 поверх, офіс 16 (ТЦ «Глобус»).



Графік роботи: 8:00–17:00.



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Компанія вдячна всім клієнтам, які оплачують послугу з управління повністю або частково. Кожна сплачена платіжка – це підтримка компанії, яка забезпечує містян життєво необхідними послугами, навіть попри можливі ризики. «Будсервіс» працює й далі на своєму фронті, тримається та вірить у Перемогу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Перший місяць 2023 року керуюча компанія розпочала стабільною роботою: колектив продовжує працювати і надавати послуги з управління багатоквартирним будинкам у воєнний час.За січень 2023 року до компанії надійшло 114 заявок, 96% з яких вже виконано, частина – у роботі. Серед отриманих заявок було 34 аварійних, вони повністю відпрацьовані в термін до 2 годин з моменту надходження.Значна частина аварійних заявок у січні стосувалася проблем на внутрішньобудинкових електромережах, що виникали через віялові відключення електропостачання. Тому електрикизавжди напоготові: оперативно ремонтують мережі, замінюють обладнання в електрощитових та кабелі.Також актуальною у січні залишалася проблематика щодо теплопостачання. На жаль, через постійні відключення електроенергії і перезапуск котелень системи центрального опалення постійно заповітрюються. Слюсарі-сантехніки докладають максимум зусиль, аби усунути ці проблеми.У січні виконувалися поточні ремонти під'їздів та піддашків, прочищення каналізаційних випусків, технічне обслуговування та ремонти внутрішньобудинкових мереж, закриття слухових вікон від птахів.В останній тиждень місяця фахівці служби клінінгу виконали кронування дерев та кущів у дворах, а потім вивезли гілки з прибудинкових територій. Ці види робіт входять до тарифу з управління багатоквартирним будинком.Аварійні бригади готові до виклику 24/7. Зазначимо, що аварійна бригада виконує тільки локалізацію проблеми або усуває проблематику. Далі заявку передають на денну службу для проведення ремонтних робіт.До послуг клієнтів – гаряча лінія, куди в будь-який час можна звернутися і залишити аварійну чи звичайну заявку, отримати консультацію:Заявки на виконання робіт приймають цілодобово без вихідних. Менеджери компанії обов'язково проконсультують та допоможуть у вирішенні питань клієнтів.Також прийом клієнтів здійснюють в офісі компанії за адресою:8:00–17:00.Facebook: http://surl.li/eswzs Instagram: http://surl.li/eswzw Підписуйтеся, аби бути в курсі новин від компанії.Також звіти про роботу компанії розміщують у Viber-групі, тож долучайтеся за посиланням: http://surl.li/eswzg Компанія вдячна всім клієнтам, які оплачують послугу з управління повністю або частково. Кожна сплачена платіжка – це підтримка компанії, яка забезпечує містян життєво необхідними послугами, навіть попри можливі ризики. «Будсервіс» працює й далі на своєму фронті, тримається та вірить у Перемогу.

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