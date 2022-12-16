Що подарувати коханій: три безпрограшні ідеї*





Разом з експертами інтернет-магазину Parfumcity ми підготували ідеї для подарунків для вашої коханої, яким вона точно зрадіє.



Оригінальний аромат

Парфуми завжди є бажаним презентом, що демонструє прихильність та кохання дарувальника. Подаруйте її улюблений аромат або підберіть щось унікальне, враховуючи характер та смаки тієї, кому даруєте.



Це може бути грайливий аромат для романтичної дівчини від Victoria’s Secret або ж



Як підібрати в Ів Роше парфуми, якщо не знаєш жіночих вподобань

Розуміємо, що вгадати з парфумами буває важко. Експерти Parfumcity рекомендують скористатися одним із перевірених правил вибору - врахувати пору року, тобто подарувати весняний аромат.



Це парфуми з травʼяними, квітковими та цитрусовими нотками. Зокрема, до цитрусових відносять композиції з нотами лимона, мандарина, грейпфрута, лайма та бергамота. Деякі популярні весняні аромати містять акорди зеленого чаю, фрезії та ванілі. Легкі, квіткові - вони підкреслюють витончену жіночу натуру та привабливість.



Стильна канцелярія

Багато хто з жінок обожнює гарну та якісну канцелярію: блокноти, кольорові записники, стильні планери тощо. Особливо, якщо дівчина полюбляє нотувати, записувати плани на день, веде щоденник вдячності або ж користується щоденником по роботі для записування бізнес-задач.



Здивуйте її оригінальним блокнотом - зі стильною обкладинкою та змістовним наповненням. І хто сказав, що починати записи у блокноті потрібно з нового року й першого січня? Будь-який день - чудова дата, щоб розпочати робити нотатки у новому планері, подарованому коханим. Доповніть подарунок крафтовою листівкою, підписаною від руки.



Подарунковий сертифікат

Коли важко вибрати ідеальний подарунок до свята, презентуйте коханій подарунковий сертифікат, і вона сама обере його для себе. Так, магазини косметики, одягу, електроніки та інші пропонують сертифікати різного номіналу, які можна обміняти у будь-який час на будь-який товар.



Також можна обрати нематеріальний сюрприз, наприклад, сертифікат до СПА-салону, на отримання вражень, як от запрошення на майстер-клас з бачати, аромамасаж або навіть сеанс татуювання, якщо кохана вже давно мріяла про тату.



Не забувайте, що, обираючи подарунок для дівчини або дружини, важливо враховувати її індивідуальні смаки та побажання. Що буде важливим та бажаним саме для неї? Що допоможе передати ваше кохання та турботу?



Який би подарунок ви не обрали - із нашого перевіреного списку рекомендацій чи щось неординарне, унікальне - обовʼязково доповніть презент квітами. Гарний, стильний букет зі щойно зрізаних троянд чи тюльпанів з його фантастичним ароматом весни оцінить кожна жінка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Час підготувати подарунок коханій. Чим здивувати та як обрати гідний подарунок з душею? Якщо ви все ще не визначилися з презентом, наші підказки стануть у пригоді.Разом з експертами інтернет-магазину Parfumcity ми підготували ідеї для подарунків для вашої коханої, яким вона точно зрадіє.Парфуми завжди є бажаним презентом, що демонструє прихильність та кохання дарувальника. Подаруйте її улюблений аромат або підберіть щось унікальне, враховуючи характер та смаки тієї, кому даруєте.Це може бути грайливий аромат для романтичної дівчини від Victoria’s Secret або ж неперевершені Ів Роше парфуми з пряним запахом для розкішної пані. До речі, аромати від французького бренду відомі своєю натуральністю, стійкістю та різноманітністю букетів.Розуміємо, що вгадати з парфумами буває важко. Експерти Parfumcity рекомендують скористатися одним із перевірених правил вибору - врахувати пору року, тобто подарувати весняний аромат.Це парфуми з травʼяними, квітковими та цитрусовими нотками. Зокрема, до цитрусових відносять композиції з нотами лимона, мандарина, грейпфрута, лайма та бергамота. Деякі популярні весняні аромати містять акорди зеленого чаю, фрезії та ванілі. Легкі, квіткові - вони підкреслюють витончену жіночу натуру та привабливість.Багато хто з жінок обожнює гарну та якісну канцелярію: блокноти, кольорові записники, стильні планери тощо. Особливо, якщо дівчина полюбляє нотувати, записувати плани на день, веде щоденник вдячності або ж користується щоденником по роботі для записування бізнес-задач.Здивуйте її оригінальним блокнотом - зі стильною обкладинкою та змістовним наповненням. І хто сказав, що починати записи у блокноті потрібно з нового року й першого січня? Будь-який день - чудова дата, щоб розпочати робити нотатки у новому планері, подарованому коханим. Доповніть подарунок крафтовою листівкою, підписаною від руки.Коли важко вибрати ідеальний подарунок до свята, презентуйте коханій подарунковий сертифікат, і вона сама обере його для себе. Так, магазини косметики, одягу, електроніки та інші пропонують сертифікати різного номіналу, які можна обміняти у будь-який час на будь-який товар.Також можна обрати нематеріальний сюрприз, наприклад, сертифікат до СПА-салону, на отримання вражень, як от запрошення на майстер-клас з бачати, аромамасаж або навіть сеанс татуювання, якщо кохана вже давно мріяла про тату.Не забувайте, що, обираючи подарунок для дівчини або дружини, важливо враховувати її індивідуальні смаки та побажання. Що буде важливим та бажаним саме для неї? Що допоможе передати ваше кохання та турботу?Який би подарунок ви не обрали - із нашого перевіреного списку рекомендацій чи щось неординарне, унікальне - обовʼязково доповніть презент квітами. Гарний, стильний букет зі щойно зрізаних троянд чи тюльпанів з його фантастичним ароматом весни оцінить кожна жінка.

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