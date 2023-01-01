Як вибрати якісні вішалки для одягу*





Характеристики вішалок

Вішалки для одягу – це спеціальні пристосування, які допомагають зберігати різні види одягу у шафах. Навіщо купувати



Найбільш недорогими та зручними у використанні є пластикові варіанти. Вони найбільш популярні, тому що:



• не деформуються при надто високій вологості в кімнаті;



• дуже добро переносять фізичне навантаження;



• великий вибір кольорів.



На вішалки з перекладиною поміщається більше одягу, який при цьому не мнеться й добре зберігається. Дуже часто вони продаються комплектом. Це дає змогу відразу купувати більше зручних приладів одночасно.



Охайне зберігання речей

Тремпель, вішалка та плічка – це все назви одного й того ж самого пристосування, яке використовують, щоб зберігати речі охайно. Також це допомагає менше часу витрачати на догляд за речами. Достатньо випрасувати їх один раз і повісити на плічки, щоб потім при нагоді взяти і одягнути. А потім повернути на те ж саме місце, доки річ не забрудниться і її не доведеться прати.



На що треба звертати увагу при виборі:



• призначення аксесуарів для одягу – класичні підходять для кофт, блуз, сорочок (якщо присутня перекладина, на ній розміщують спідниці або штани, додаткові крючки і зажими дозволяють розміщувати також по декілька предметів одночасно);



• ціну - тут впливають різні фактори (популярність бренда-виробника, розмір націнки магазину, матеріал виготовлення), якщо не дуже хочеться переплачувати, завжди можна купити вішалки за оптовими цінами;



• розміри - немає зовсім стандартних моделей, що теж потрібно враховувати при замовленні (дуже широкі варіанти розтягують одяг, який довго висить на них, а маленькі не в змозі виконати своє призначення), для дитячого одягу рекомендують придбати окремі вішалки;



• матеріал виготовлення – найбільш оптимальним та вигідним варіантом є пластикові вішалки, тому що за ними просто доглядати, вони легкі та якісні, прослужать довго.



Плічки бувають різними: для верхнього одягу, важкого і громіздкого, для легкого та повсякденного, дитячого. Кожного разу потрібно вибирати тільки ті вішалки, які підходять у конкретній ситуації найбільше. Окрім форми, вішалки також мають різну відстань між ручками. Товщина пластику також різниться. Її обирають залежно від ваги одягу.



Якість вішалок – на совісті виробників

У каталозі інтернет-магазину присутні різні моделі плічків від виробника, який запевняє, що його вироби прослужать дуже довго при належному використанні. Якість – на найвищому рівні і перевірена роками. Постійні покупці можуть розраховувати на знижку. Із заводами-виробниками працюють напряму, тому ціни дуже приємні, а якість чудова. Якщо купувати плічки оптом, можна сильно зекономити. Ціни нижчі, ніж у будь-якого супермаркета або на ринку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Щоб одяг у шафі розміщувався компактно, не зім’явся та завжди мав чудовий вигляд, не обійтися без якісних вішалок. До того ж, вони значно економлять місце. Дуже важливо правильно підбирати підходящі вішалки, тому що у них дуже різні експлуатаційні характеристики. На що треба звертати увагу під час вибору вішалок і яких помилок слід уникати? Перш за все, треба розібратися, які існують різновиди.Вішалки для одягу – це спеціальні пристосування, які допомагають зберігати різні види одягу у шафах. Навіщо купувати вішалки для одягу оптом в магазині SoloPlast? Тому що оптові ціни завжди нижчі, ніж роздрібні. Не тільки у шафах є рейки, на які вішають одяг – існують спеціальні пристосування з металу, що встановлюють просто на підлогу біля стіни і на них вішають вішалки. Йдеться про стійки-вішалки. Але у цьому випадку рекомендують використовувати захисні чохли від пилу.Найбільш недорогими та зручними у використанні є пластикові варіанти. Вони найбільш популярні, тому що:• не деформуються при надто високій вологості в кімнаті;• дуже добро переносять фізичне навантаження;• великий вибір кольорів.На вішалки з перекладиною поміщається більше одягу, який при цьому не мнеться й добре зберігається. Дуже часто вони продаються комплектом. Це дає змогу відразу купувати більше зручних приладів одночасно.Тремпель, вішалка та плічка – це все назви одного й того ж самого пристосування, яке використовують, щоб зберігати речі охайно. Також це допомагає менше часу витрачати на догляд за речами. Достатньо випрасувати їх один раз і повісити на плічки, щоб потім при нагоді взяти і одягнути. А потім повернути на те ж саме місце, доки річ не забрудниться і її не доведеться прати.На що треба звертати увагу при виборі:• призначення аксесуарів для одягу – класичні підходять для кофт, блуз, сорочок (якщо присутня перекладина, на ній розміщують спідниці або штани, додаткові крючки і зажими дозволяють розміщувати також по декілька предметів одночасно);• ціну - тут впливають різні фактори (популярність бренда-виробника, розмір націнки магазину, матеріал виготовлення), якщо не дуже хочеться переплачувати, завжди можна купити вішалки за оптовими цінами;• розміри - немає зовсім стандартних моделей, що теж потрібно враховувати при замовленні (дуже широкі варіанти розтягують одяг, який довго висить на них, а маленькі не в змозі виконати своє призначення), для дитячого одягу рекомендують придбати окремі вішалки;• матеріал виготовлення – найбільш оптимальним та вигідним варіантом є пластикові вішалки, тому що за ними просто доглядати, вони легкі та якісні, прослужать довго.Плічки бувають різними: для верхнього одягу, важкого і громіздкого, для легкого та повсякденного, дитячого. Кожного разу потрібно вибирати тільки ті вішалки, які підходять у конкретній ситуації найбільше. Окрім форми, вішалки також мають різну відстань між ручками. Товщина пластику також різниться. Її обирають залежно від ваги одягу.У каталозі інтернет-магазину присутні різні моделі плічків від виробника, який запевняє, що його вироби прослужать дуже довго при належному використанні. Якість – на найвищому рівні і перевірена роками. Постійні покупці можуть розраховувати на знижку. Із заводами-виробниками працюють напряму, тому ціни дуже приємні, а якість чудова. Якщо купувати плічки оптом, можна сильно зекономити. Ціни нижчі, ніж у будь-якого супермаркета або на ринку.

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