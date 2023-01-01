Чому абітурієнти обирають Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського*
Сьогодні, 09:00
Розпочинається вступна кампанія 2023, отже, у абітурієнтів залишається все менше часу для вибору майбутньої професії. Цьогоріч робити вибір доводиться в непростий час – у розпал повномасштабної війни. Проте перед здобувачами відчиняються двері багатьох вітчизняних закладів вищої освіти.
Волинський інститут імені В'ячеслава Липинського також запрошує на навчання. У абітурієнтів є можливість здобути фах у виші, який має багаті традиції, кадровий потенціал, відповідну матеріально-технічну базу, співпрацює з різними зарубіжними освітніми закладами, спільні наукові проєкти, можливість стажування в інших країнах, реалізацію програми подвійних дипломів тощо.
Студенти Волині все частіше обирають Волинський інститут ім. В. Липинського як альма-матер, тому що:
- МАУП – один з найпрестижніших приватних закладів України. За даними незалежних рейтингів, Академія упродовж останніх років стабільно входить до п’ятірки кращих приватних ЗВО України.
- Волинський інститут МАУП розташований у самому центрі Луцька – на вулиці Коперника, 8. Територія навчального закладу невелика, втім дуже затишна. Поруч – мережеві супермаркети з демократичними цінами, заклади харчування та відпочинку, парк.
- В Інституті студенти мають змогу обрати форму навчання: денну, заочну чи дистанційну. Ефективність дистанційної форми навчання не викликає сумнівів. Онлайн-курси та лекції доступні для студентів у будь-який час. Дистанційне навчання – це ідеальне рішення для самостійних, зібраних та організованих людей, яким для абсолютного успіху не вистачає всього лише невеликого поштовху – вищої освіти.
- Інститут пропонує досить широкий спектр спеціальностей і напрямків:
• менеджмент;
• право;
• правоохоронна діяльність;
• економіка;
• фінанси, банківська справа та страхування;
• облік і оподаткування;
• публічне управління та адміністрування;
• психологія;
• професійна освіта (за спеціалізацією «Право»);
• комп’ютерні науки.
- Адміністрація Інституту постійно працює над розширенням переліку освітніх програм, які пропонуються абітурієнтам. Заклад дотримується високих стандартів в освіті, прагне інтегруватися у сучасний міжнародний простір, застосовувати провідні технології в здобутті знань та розвитку науки.
- Студентам Інституту доступні сприятливі умови для здорового дозвілля й змістовного та затишного відпочинку. Проводиться чимало цікавих розважально-пізнавальних заходів, гостями яких нерідко є й авторитетні особи, зокрема з кола випускників альма-матер.
Волинський інститут ім. В. Липинського є центром проведення конференцій, тренінгів, численних семінарів та лекцій за участю запрошених вітчизняних та іноземних науковців. За підтримки професорсько-викладацького складу студенти готуються та перемагають у олімпіадах і змаганнях різних рівнів; разом з викладачами розробляють проєкти та виграють гранти.
- Якість отриманої освіти вже неодноразово була доведена нашими випускниками, які після закінчення Інституту досягли високих результатів у різних сферах науки та практики.
- Студенти, які зацікавлені у власному кар’єрному зростанні або прагнуть зробити вагомий внесок в розбудову нашої держави, принести користь суспільству, завжди знайдуть підтримку викладачів у підготовці та реалізації різних проєктів. У них є змога не лише спостерігати за діяльністю кураторів-професіоналів, але й працювати з ними в одній команді.
Окрім того, абітурієнти мають можливість вступити до Інституту без складання НМТ та основі свідоцтва про повну загальну середню освіту та внутрішньої співбесіди. В такому разі вступ здійснюється на україно-польську програму, а здобувач перший рік навчається заочно (без необхідності виїзду за кордон). Після завершення першого року навчання, студент має вибір: продовжити навчатися у Волинському інституті ім. В. Липинського або ж обрати програму подвійного диплому.
Ще один стереотип, який руйнує МАУП, – вчитися у приватному виші дорого. Насправді ж вартість навчання тут значно дешевша, аніж у державному університеті. Окрім того, завітавши до навчального закладу у день відкритих дверей, майбутній студент гарантовано отримує 20% знижки на перший платіж.
Зауважимо, що реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження до електронного кабінету необхідних документів стартує 1 липня і триватиме до кінця місяця.
Прийом заяв і документів від вступників розпочнеться 19 липня.
Більше інформації – на офіційному сайті МАУП.
Контакти: 095 384 24 82, 096 054 52 44.
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Волинський інститут імені В'ячеслава Липинського також запрошує на навчання. У абітурієнтів є можливість здобути фах у виші, який має багаті традиції, кадровий потенціал, відповідну матеріально-технічну базу, співпрацює з різними зарубіжними освітніми закладами, спільні наукові проєкти, можливість стажування в інших країнах, реалізацію програми подвійних дипломів тощо.
Студенти Волині все частіше обирають Волинський інститут ім. В. Липинського як альма-матер, тому що:
- МАУП – один з найпрестижніших приватних закладів України. За даними незалежних рейтингів, Академія упродовж останніх років стабільно входить до п’ятірки кращих приватних ЗВО України.
- Волинський інститут МАУП розташований у самому центрі Луцька – на вулиці Коперника, 8. Територія навчального закладу невелика, втім дуже затишна. Поруч – мережеві супермаркети з демократичними цінами, заклади харчування та відпочинку, парк.
- В Інституті студенти мають змогу обрати форму навчання: денну, заочну чи дистанційну. Ефективність дистанційної форми навчання не викликає сумнівів. Онлайн-курси та лекції доступні для студентів у будь-який час. Дистанційне навчання – це ідеальне рішення для самостійних, зібраних та організованих людей, яким для абсолютного успіху не вистачає всього лише невеликого поштовху – вищої освіти.
- Інститут пропонує досить широкий спектр спеціальностей і напрямків:
• менеджмент;
• право;
• правоохоронна діяльність;
• економіка;
• фінанси, банківська справа та страхування;
• облік і оподаткування;
• публічне управління та адміністрування;
• психологія;
• професійна освіта (за спеціалізацією «Право»);
• комп’ютерні науки.
- Адміністрація Інституту постійно працює над розширенням переліку освітніх програм, які пропонуються абітурієнтам. Заклад дотримується високих стандартів в освіті, прагне інтегруватися у сучасний міжнародний простір, застосовувати провідні технології в здобутті знань та розвитку науки.
- Студентам Інституту доступні сприятливі умови для здорового дозвілля й змістовного та затишного відпочинку. Проводиться чимало цікавих розважально-пізнавальних заходів, гостями яких нерідко є й авторитетні особи, зокрема з кола випускників альма-матер.
Волинський інститут ім. В. Липинського є центром проведення конференцій, тренінгів, численних семінарів та лекцій за участю запрошених вітчизняних та іноземних науковців. За підтримки професорсько-викладацького складу студенти готуються та перемагають у олімпіадах і змаганнях різних рівнів; разом з викладачами розробляють проєкти та виграють гранти.
- Якість отриманої освіти вже неодноразово була доведена нашими випускниками, які після закінчення Інституту досягли високих результатів у різних сферах науки та практики.
- Студенти, які зацікавлені у власному кар’єрному зростанні або прагнуть зробити вагомий внесок в розбудову нашої держави, принести користь суспільству, завжди знайдуть підтримку викладачів у підготовці та реалізації різних проєктів. У них є змога не лише спостерігати за діяльністю кураторів-професіоналів, але й працювати з ними в одній команді.
Окрім того, абітурієнти мають можливість вступити до Інституту без складання НМТ та основі свідоцтва про повну загальну середню освіту та внутрішньої співбесіди. В такому разі вступ здійснюється на україно-польську програму, а здобувач перший рік навчається заочно (без необхідності виїзду за кордон). Після завершення першого року навчання, студент має вибір: продовжити навчатися у Волинському інституті ім. В. Липинського або ж обрати програму подвійного диплому.
Ще один стереотип, який руйнує МАУП, – вчитися у приватному виші дорого. Насправді ж вартість навчання тут значно дешевша, аніж у державному університеті. Окрім того, завітавши до навчального закладу у день відкритих дверей, майбутній студент гарантовано отримує 20% знижки на перший платіж.
Зауважимо, що реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження до електронного кабінету необхідних документів стартує 1 липня і триватиме до кінця місяця.
Прийом заяв і документів від вступників розпочнеться 19 липня.
Більше інформації – на офіційному сайті МАУП.
Контакти: 095 384 24 82, 096 054 52 44.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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