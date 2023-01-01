Кеди: модні моделі та варіанти поєднань*









Популярні моделі кедів у 2023–2024 роках

У моді – класичні фасони, ретро, товста підошва, комбінації фактур і кольорів. Щодо матеріалів, то не втрачають актуальності натуральна шкіра й замша. Цупкий текстиль теж доречний, хоча виглядає не так круто.



Найпопулярніші кольори:

Чорний. Здається, він ніколи не вийде з моди. Стриманий, лаконічний, він пасує і молоді, і старшим жінкам. Чорні кеди точно заслуговують стати частиною вашого базового гардеробу.

Білий. Ще один безпрограшний варіант, що не буде перетягувати на себе увагу. У білих кедах під пальто якось вийшла на публіку принцеса Діана — витівка спричинила бурхливі обговорення. Ідея виявилася вдалою, світлі моделі спортивного взуття досі користуються неабиякою популярністю.

Яскраві кольори. Стилісти впевнені: кеди можна зробити «родзинкою» модного образу. Хочете бути в центрі уваги? Вибирайте такі відтінки: фуксія, салатовий, блакитний, лавандовий, золотистий. Ефектний вигляд мають пари комбінованих тонів (біла основа з жовтими, зеленими, коричневими елементами) або зі стразами вздовж підошви.



Влітку особливо популярне взуття з перфорацією — це витончено, повітря проходить крізь отвори, тож ноги значно менше пітніють.



З чим носити кеди

Варіантів стильних поєднань безліч, ось кілька безпрограшних ідей:

джинси (широкі, кльош, мом) + топ і сорочка або худі чи навіть блуза й піджак;

світла мідіспідниця + темний лонгслів;

яскравий комбінезон або кюлоти + футболка;

легкі світлі штани + блуза + кардиган;

сукня — з широкими рукавами, сліп, трикотажна, сукня-сорочка, максі з глибоким розрізом;

спідниця будь-якої довжини, зокрема з плісировкою, шкіряна, джинсова + будь-який верх;

шкіряні брюки + футболка по фігурі.

Не бійтесь експериментувати, кеди — взуття універсальне. Якщо в офісі немає суворого дрес-коду, сміливо взувайте улюблену пару на роботу. Змініть діловий костюм на сукню — і можете вирушати на побачення чи зустріч з друзями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Дівчата, які цінують комфорт і свободу самовираження, віддають перевагу спортивному взуттю. Кеди — чи не найпопулярніший варіант на щодень. Вони зручні, мають гарний вигляд, вдало поєднуються хоч із джинсами, хоч зі строгими діловими костюмами, пасують до легких романтичних суконь і коротких спідниць, шорт, широких штанів. Кеди жіночі давно перестали належати виключно спортивному стилю. Взуттєві бренди регулярно оновлюють асортимент і пропонують покупцям моделі на будь-який смак і бюджет. У статті ми розкажемо про популярні моделі та надихнемо читачок на створення стильних міських аутфітів.У моді – класичні фасони, ретро, товста підошва, комбінації фактур і кольорів. Щодо матеріалів, то не втрачають актуальності натуральна шкіра й замша. Цупкий текстиль теж доречний, хоча виглядає не так круто.Найпопулярніші кольори:Влітку особливо популярне взуття з перфорацією — це витончено, повітря проходить крізь отвори, тож ноги значно менше пітніють.Варіантів стильних поєднань безліч, ось кілька безпрограшних ідей:Не бійтесь експериментувати, кеди — взуття універсальне. Якщо в офісі немає суворого дрес-коду, сміливо взувайте улюблену пару на роботу. Змініть діловий костюм на сукню — і можете вирушати на побачення чи зустріч з друзями.

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