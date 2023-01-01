Мікрохвильова піч з функцією гриля: очевидні переваги та гайд для покупця*

Мікрохвильова піч з функцією гриля: очевидні переваги та гайд для покупця*
Кухня, щоб там хто не говорив, є центром тяжіння у будь-якому домі. І щоб зробити досвід приготування смачних страв приємнішим та комфортнішим, треба замислитися про встановлення мікрохвильової печі з функцією гриля. Саме такі мікрохвильовки є в інтернет-магазині Citrus, де їх можна замовити онлайн з доставкою по Україні. Відтепер у вас з’явиться надійний помічник не лише для розморожування риби чи нагрівання тарілки з борщем. Гриль у мікрохвильовці – це можливість готувати безліч страв, причому швидко та з мінімальними витратами дорогоцінної електроенергії.

Мікрохвильовка з грилем: що це таке в кількох реченнях


Що таке мікрохвильовка, знають всі. Її “серцем” є магнетрон, що генерує електромагнітні хвилі. Вони потрапляють у продукт і взаємодіють з молекулами рідини, змушуючи їх змінювати полярність, а отже обертатися й підвищувати температуру страви зсередини.

Що таке гриль, також всі знають. Це нагрівальний прилад. У мікрохвильовках вони можуть бути кількох видів:

  • ТЕНового типу – саме такі використовуються в електрочайниках або бойлерах;

  • кварцевого типу – дорожчий та потужніший варіант, бере трохи більше енергії, але працює швидше;

  • інфрачервоний гриль – працює за принципом інфрачервоних обігрівачів. Його перевага – неможливо спалити страву та отримати опіки.

    • Відповідно, якщо купуєте саме цей тип мікрохвильової печі, вам вже не знадобиться електрична духовка. Хоча, звісно, це особиста справа кожної господиня. Мікрохвильовка з грилем може виконувати функції й інших приладів, наприклад раклетниці чи аерогриля.

    За якими параметрами вибирають мікрохвильовки з грилем


    Незалежно від того, збираєтесь купити мікрохвильовку в інтернет-магазині чи звичайному салоні побутової техніки, орієнтуватися треба на наступні фактори:

    1. Розміри та корисний об’єм – прилад має органічно вписуватися в інтер’єр кухні. Об’єм камери залежить від кількості членів родини та обсягів готування (до 20 літрів, або понад 20 літрів для великої сім’ї);
    2. Потужність. Чим більше Ват вказано в інструкції, тим швидше працюватиме прилад;
    3. Тип гриля. ТЕН коштує дешевше, кварц та ІЧ – дорожче;
    4. Додатковий функціонал. Якщо любите готувати, є мікрохвильовки з вже закладеними книгами рецептів «Страви світу», «Кухар».

    А щоб піч завжди лишалася в ідеальному стані, обирайте моделі з біокерамічним покриттям, або з камерами із неіржавної сталі. За ними легше доглядати. Також є функції самоочищення та видалення сторонніх запахів.
    Мікрохвильова піч з функцією гриля: очевидні переваги та гайд для покупця*


    Популярні мікрохвильовки з грилем у 2023 році


    Відгуки реальних покупців в інтернет-магазині «Цитрус» допоможуть зробити правильний вибір:

    1. Samsung пропонує декілька недорогих моделей (від 4 тисяч) з грилями тенового типу.

    2. У каталозі Gorenje знайдемо багато варіантів за ціною від трьох до 15 тисяч з кварцовими та ІЧ грилями.

    3. Siemens спеціалізується на виробництві кухонної техніки вбудованого типу. Мікрохвильовки з грилем та конвекцією Siemens здобули багато схвальних відгуків. Вартість – до 35 тисяч гривень.

    Добре себе зарекомендувала техніка й таких брендів: LG, Candy, Whirlpool, Miele, Beko. Прямо на сайті магазину можна оформити кредит і розстрочку на вигідних умовах.

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    Теги: Citrus
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