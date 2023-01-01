Мікрохвильова піч з функцією гриля: очевидні переваги та гайд для покупця*





Мікрохвильовка з грилем: що це таке в кількох реченнях

Що таке мікрохвильовка, знають всі. Її “серцем” є магнетрон, що генерує електромагнітні хвилі. Вони потрапляють у продукт і взаємодіють з молекулами рідини, змушуючи їх змінювати полярність, а отже обертатися й підвищувати температуру страви зсередини.



Що таке гриль, також всі знають. Це нагрівальний прилад. У мікрохвильовках вони можуть бути кількох видів:



ТЕНового типу – саме такі використовуються в електрочайниках або бойлерах;

кварцевого типу – дорожчий та потужніший варіант, бере трохи більше енергії, але працює швидше;

інфрачервоний гриль – працює за принципом інфрачервоних обігрівачів. Його перевага – неможливо спалити страву та отримати опіки.

Відповідно, якщо купуєте саме цей тип мікрохвильової печі, вам вже не знадобиться електрична духовка. Хоча, звісно, це особиста справа кожної господиня. Мікрохвильовка з грилем може виконувати функції й інших приладів, наприклад раклетниці чи аерогриля.



За якими параметрами вибирають мікрохвильовки з грилем

Незалежно від того, збираєтесь купити мікрохвильовку в інтернет-магазині чи звичайному салоні побутової техніки, орієнтуватися треба на наступні фактори:



1. Розміри та корисний об’єм – прилад має органічно вписуватися в інтер’єр кухні. Об’єм камери залежить від кількості членів родини та обсягів готування (до 20 літрів, або понад 20 літрів для великої сім’ї);

2. Потужність. Чим більше Ват вказано в інструкції, тим швидше працюватиме прилад;

3. Тип гриля. ТЕН коштує дешевше, кварц та ІЧ – дорожче;

4. Додатковий функціонал. Якщо любите готувати, є мікрохвильовки з вже закладеними книгами рецептів «Страви світу», «Кухар».



А щоб піч завжди лишалася в ідеальному стані, обирайте моделі з біокерамічним покриттям, або з камерами із неіржавної сталі. За ними легше доглядати. Також є функції самоочищення та видалення сторонніх запахів.





Популярні мікрохвильовки з грилем у 2023 році

Відгуки реальних покупців в інтернет-магазині «Цитрус» допоможуть зробити правильний вибір:



1. Samsung пропонує декілька недорогих моделей (від 4 тисяч) з грилями тенового типу.



2. У каталозі Gorenje знайдемо багато варіантів за ціною від трьох до 15 тисяч з кварцовими та ІЧ грилями.



3. Siemens спеціалізується на виробництві кухонної техніки вбудованого типу. Мікрохвильовки з грилем та конвекцією Siemens здобули багато схвальних відгуків. Вартість – до 35 тисяч гривень.



Добре себе зарекомендувала техніка й таких брендів: LG, Candy, Whirlpool, Miele, Beko. Прямо на сайті магазину можна оформити кредит і розстрочку на вигідних умовах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Кухня, щоб там хто не говорив, є центром тяжіння у будь-якому домі. І щоб зробити досвід приготування смачних страв приємнішим та комфортнішим, треба замислитися про встановлення мікрохвильової печі з функцією гриля. Саме такі мікрохвильовки є в інтернет-магазині Citrus , де їх можна замовити онлайн з доставкою по Україні. Відтепер у вас з’явиться надійний помічник не лише для розморожування риби чи нагрівання тарілки з борщем. Гриль у мікрохвильовці – це можливість готувати безліч страв, причому швидко та з мінімальними витратами дорогоцінної електроенергії.Що таке мікрохвильовка, знають всі. Її “серцем” є магнетрон, що генерує електромагнітні хвилі. Вони потрапляють у продукт і взаємодіють з молекулами рідини, змушуючи їх змінювати полярність, а отже обертатися й підвищувати температуру страви зсередини.Що таке гриль, також всі знають. Це нагрівальний прилад. У мікрохвильовках вони можуть бути кількох видів:Відповідно, якщо купуєте саме цей тип мікрохвильової печі, вам вже не знадобиться електрична духовка. Хоча, звісно, це особиста справа кожної господиня. Мікрохвильовка з грилем може виконувати функції й інших приладів, наприклад раклетниці чи аерогриля.Незалежно від того, збираєтесь купити мікрохвильовку в інтернет-магазині чи звичайному салоні побутової техніки, орієнтуватися треба на наступні фактори:1. Розміри та корисний об’єм – прилад має органічно вписуватися в інтер’єр кухні. Об’єм камери залежить від кількості членів родини та обсягів готування (до 20 літрів, або понад 20 літрів для великої сім’ї);2. Потужність. Чим більше Ват вказано в інструкції, тим швидше працюватиме прилад;3. Тип гриля. ТЕН коштує дешевше, кварц та ІЧ – дорожче;4. Додатковий функціонал. Якщо любите готувати, є мікрохвильовки з вже закладеними книгами рецептів «Страви світу», «Кухар».А щоб піч завжди лишалася в ідеальному стані, обирайте моделі з біокерамічним покриттям, або з камерами із неіржавної сталі. За ними легше доглядати. Також є функції самоочищення та видалення сторонніх запахів.Відгуки реальних покупців в інтернет-магазині «Цитрус» допоможуть зробити правильний вибір:1. Samsung пропонує декілька недорогих моделей (від 4 тисяч) з грилями тенового типу.2. У каталозі Gorenje знайдемо багато варіантів за ціною від трьох до 15 тисяч з кварцовими та ІЧ грилями.3. Siemens спеціалізується на виробництві кухонної техніки вбудованого типу. Мікрохвильовки з грилем та конвекцією Siemens здобули багато схвальних відгуків. Вартість – до 35 тисяч гривень.Добре себе зарекомендувала техніка й таких брендів: LG, Candy, Whirlpool, Miele, Beko. Прямо на сайті магазину можна оформити кредит і розстрочку на вигідних умовах.

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