Мікрохвильова піч з функцією гриля: очевидні переваги та гайд для покупця*
Сьогодні, 08:19
Кухня, щоб там хто не говорив, є центром тяжіння у будь-якому домі. І щоб зробити досвід приготування смачних страв приємнішим та комфортнішим, треба замислитися про встановлення мікрохвильової печі з функцією гриля. Саме такі мікрохвильовки є в інтернет-магазині Citrus, де їх можна замовити онлайн з доставкою по Україні. Відтепер у вас з’явиться надійний помічник не лише для розморожування риби чи нагрівання тарілки з борщем. Гриль у мікрохвильовці – це можливість готувати безліч страв, причому швидко та з мінімальними витратами дорогоцінної електроенергії.
Що таке мікрохвильовка, знають всі. Її “серцем” є магнетрон, що генерує електромагнітні хвилі. Вони потрапляють у продукт і взаємодіють з молекулами рідини, змушуючи їх змінювати полярність, а отже обертатися й підвищувати температуру страви зсередини.
Що таке гриль, також всі знають. Це нагрівальний прилад. У мікрохвильовках вони можуть бути кількох видів:
ТЕНового типу – саме такі використовуються в електрочайниках або бойлерах;
кварцевого типу – дорожчий та потужніший варіант, бере трохи більше енергії, але працює швидше;
інфрачервоний гриль – працює за принципом інфрачервоних обігрівачів. Його перевага – неможливо спалити страву та отримати опіки.
Відповідно, якщо купуєте саме цей тип мікрохвильової печі, вам вже не знадобиться електрична духовка. Хоча, звісно, це особиста справа кожної господиня. Мікрохвильовка з грилем може виконувати функції й інших приладів, наприклад раклетниці чи аерогриля.
Незалежно від того, збираєтесь купити мікрохвильовку в інтернет-магазині чи звичайному салоні побутової техніки, орієнтуватися треба на наступні фактори:
1. Розміри та корисний об’єм – прилад має органічно вписуватися в інтер’єр кухні. Об’єм камери залежить від кількості членів родини та обсягів готування (до 20 літрів, або понад 20 літрів для великої сім’ї);
2. Потужність. Чим більше Ват вказано в інструкції, тим швидше працюватиме прилад;
3. Тип гриля. ТЕН коштує дешевше, кварц та ІЧ – дорожче;
4. Додатковий функціонал. Якщо любите готувати, є мікрохвильовки з вже закладеними книгами рецептів «Страви світу», «Кухар».
А щоб піч завжди лишалася в ідеальному стані, обирайте моделі з біокерамічним покриттям, або з камерами із неіржавної сталі. За ними легше доглядати. Також є функції самоочищення та видалення сторонніх запахів.
Відгуки реальних покупців в інтернет-магазині «Цитрус» допоможуть зробити правильний вибір:
1. Samsung пропонує декілька недорогих моделей (від 4 тисяч) з грилями тенового типу.
2. У каталозі Gorenje знайдемо багато варіантів за ціною від трьох до 15 тисяч з кварцовими та ІЧ грилями.
3. Siemens спеціалізується на виробництві кухонної техніки вбудованого типу. Мікрохвильовки з грилем та конвекцією Siemens здобули багато схвальних відгуків. Вартість – до 35 тисяч гривень.
Добре себе зарекомендувала техніка й таких брендів: LG, Candy, Whirlpool, Miele, Beko. Прямо на сайті магазину можна оформити кредит і розстрочку на вигідних умовах.
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Мікрохвильовка з грилем: що це таке в кількох реченнях
Що таке мікрохвильовка, знають всі. Її “серцем” є магнетрон, що генерує електромагнітні хвилі. Вони потрапляють у продукт і взаємодіють з молекулами рідини, змушуючи їх змінювати полярність, а отже обертатися й підвищувати температуру страви зсередини.
Що таке гриль, також всі знають. Це нагрівальний прилад. У мікрохвильовках вони можуть бути кількох видів:
Відповідно, якщо купуєте саме цей тип мікрохвильової печі, вам вже не знадобиться електрична духовка. Хоча, звісно, це особиста справа кожної господиня. Мікрохвильовка з грилем може виконувати функції й інших приладів, наприклад раклетниці чи аерогриля.
За якими параметрами вибирають мікрохвильовки з грилем
Незалежно від того, збираєтесь купити мікрохвильовку в інтернет-магазині чи звичайному салоні побутової техніки, орієнтуватися треба на наступні фактори:
1. Розміри та корисний об’єм – прилад має органічно вписуватися в інтер’єр кухні. Об’єм камери залежить від кількості членів родини та обсягів готування (до 20 літрів, або понад 20 літрів для великої сім’ї);
2. Потужність. Чим більше Ват вказано в інструкції, тим швидше працюватиме прилад;
3. Тип гриля. ТЕН коштує дешевше, кварц та ІЧ – дорожче;
4. Додатковий функціонал. Якщо любите готувати, є мікрохвильовки з вже закладеними книгами рецептів «Страви світу», «Кухар».
А щоб піч завжди лишалася в ідеальному стані, обирайте моделі з біокерамічним покриттям, або з камерами із неіржавної сталі. За ними легше доглядати. Також є функції самоочищення та видалення сторонніх запахів.
Популярні мікрохвильовки з грилем у 2023 році
Відгуки реальних покупців в інтернет-магазині «Цитрус» допоможуть зробити правильний вибір:
1. Samsung пропонує декілька недорогих моделей (від 4 тисяч) з грилями тенового типу.
2. У каталозі Gorenje знайдемо багато варіантів за ціною від трьох до 15 тисяч з кварцовими та ІЧ грилями.
3. Siemens спеціалізується на виробництві кухонної техніки вбудованого типу. Мікрохвильовки з грилем та конвекцією Siemens здобули багато схвальних відгуків. Вартість – до 35 тисяч гривень.
Добре себе зарекомендувала техніка й таких брендів: LG, Candy, Whirlpool, Miele, Beko. Прямо на сайті магазину можна оформити кредит і розстрочку на вигідних умовах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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